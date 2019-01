"El furtivismo no es solo un problema económico, también de salud pública"

Tiempo de lectura: 1



El furtivismo además de entorpecer la economía de los mariscadores también es un problema de salud pública. Así lo ha manisfestado en COPE+Vigo el presidente de la Cofradía de Vigo tras anunciar que cuentan con seguridad privada para evitar esta práctica. Iago Soto apunta a la necesidad de contratar este servicio ya que las discusiones entre furtivos y mariscadores eran continuas. Considera que la seguridad es fundamental porque hay que garantizar el estado del marisco que se consume y eso solo pasa por los procedimientos legales: "Si tú pierdes la trazabilidad del producto, no sabes de dónde viene... Nosotros controlamos y cerramos los bancos cuando hay toxinas, no trabajamos en sitios demasiado contaminados, etc.", señala.

Desde la cofradía apuntan a que da igual la especie y los furtivos cogen lo que tienen más a mano.

