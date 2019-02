"Podemos actualmente hablar de una "Edad de Tierras Raras" como hacemos de la de Bronce o Hierro"

Tiempo de lectura: 2



La Unesco celebra en este año 2019 el año dedicado internacionalmente a la tabla periódica con motivo del 150 aniversario de su creación. En su momento el padre de la tabla, Mendeleiev, fue incapaz de ubicar en ella a sus "raros" hijos, las conocidas como "tierras raras".

Sobre ellas se habla en la obra del investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e investigador en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, Ricardo Prego, y que se enmarca dentro de la colección divulgativa ¿Qué sabemos de...?

Y es que realmente es poco lo que conocemos de las "tierras raras", realmente óxidos de metal, tal y como nos explica el investigador con el que, en los micrófonos de Cope+Vigo, hemos descubierto hoy que se encuentran en los billetes de euro para evitar las falsificaciones, en los auriculares que utilizamos para escuchar música, en los motores de nuestras neveras, o incluso, en los contrastes que se utilizan durante una resonacia para detectar un cáncer.

Ricardo Prego les ha puesto nombre y así nos ha descubierto el europio, el neodimio o el gadolino, entre otros, "tierras raras, elementos que están muy presentes en nuestro día a día aunque son unas desconocidas porque no aparecen en las noticias".

En el nuevo libro de la colección se aborda esta cuestión en un tono accesible para el público el descubrimiento, las propiedades y las aplicaciones de estos elementos, que "son críticos par ala industria y estratégicos para las naciones".

En la entrevista va más allá y nos descubre qué importante es su uso en la construcción en el ámbito de la navegación aeroespacial, o en los propios misiles.

En el caso de Galicia, el monte do Galiñeiro, entre Vigo y Gondomar, es uno de los lugares más ricos en "tierras raras" de la península ibérica.

