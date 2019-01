"Ni un euro para la eliminación del paso a nivel que atraviesa el municipio de Porriño"

Tiempo de lectura: 1



Los porriñeses se quedarán una vez más sin ese compromiso de suprimir el paso a nivel que atraviesa el centro de la villa. Se trata de una reivindicación histórica de los vecinos, que han visto como "gobierno tras gobierno", no se cumplen sus demandas. Las nuevas cuentas que el gobierno central plantea no son una excepción ya que no contemplan ninguna inversión para que pueda desviarse el trazado o construir un túnel subterráneo y evitar que los vecinos tengan que cruzar día tras día ese paso a nivel.

Esta falta de presupuesto para tomar las medidas oportunas en relación a ese paso a nivel la han denunciado desde el Partido Popular, concretamente su portavoz Alejandro Lorenzo, que recuerda que "a finales del 2018 la alcaldesa anunciaba a bombo y platillo la aportación por parte del Estado de 15 millones para enterrar la vía del tren".

Los vecinos de Porriño también han querido manifestar su indignación consideran que "la gente de orden y de bien" no está dentro de las perspectivas del actual gobierno y creen que el gobierno les tomaría más "en serio" si amenazasen con "una independencia como en Cataluña o un golpe de estado civil. Otra vecina valora muy negativamente que el paso no se vaya a suprimir. Señala que cruza el paso a nivel "ocho veces al día" y cada día "temblando" y denuncia que "promesa tras promesa" no se haga nada, por lo que le parece "fatal" que no se incluya ninguna partida para este proyecto.

La alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre, todavía no ha valorado los PGE que no contemplan "ni un euro" para esa infraestructura que ella misma ha reclamado en distintas ocasiones. García de la Torre incluso encabezó manifestaciones para solicitar la eliminación del paso durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy.