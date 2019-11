Entrevista Conselleira

12 a partir de las 14:15 la Consellería de Educación Universidade e formación profesional Carmen Pomar estará en Vigo acompañada también de la delegada de la Xunta Corina Porro para participar en una comida coloquio en el marco de encuentros educación empresa profesional profesión y la tenemos ya el otro lado del teléfono Consellería voz día sobre qué va ibersa.es Xantar coloquio y sobre todo compromiso ineludible es tan importante de las empresas ya que estamos no círculo empresarios las empresas para poder desenvolver pues está formación profesional que estás en una formación profesional punteira de calidad es el punto de referencia pues para montarse comunidades de autónomas no la verdad es que bueno FP mudou muy tonta Alicia nos últimos anos la última década y evidentemente dentro de esta trayectoria e importante destacar el protagonismo de la formación profesional dual justamente a modalidad snack maíz implican las empresas alrededor de tanto no sé si te encanta cuantificado a cantidad de personas que participan este FP dual aquí en Galicia hoy sea verdad es que no lo entiendo o dato concreto pero bueno siempre FP reúne gente sectores en los distintos sectores productivos y siempre un punto de encontró que bueno reúne alrededor más o menos de un centenar siempre de personas muy interesadas en azul timas novedades objetivo 2030 para formación profesional en Galicia importante recurso para salir galegos no efectivamente a verdade que nos últimos anos como decía pues me mandas dos empresas son cada vez más especializadas y bueno es cierto que bueno de parte de las pues requiere una formación e información además de calidades de nivel una formación eficiente y bueno esto por primera primera parte directamente contribuyes a que es estándar de formación pues cada vez mayores y por otra banda también aquí los índices de empleabilidad de media hora en copas o tempo no me vidente Mayte preparada esta gente que se forman las notas hablas DCP voice evidentemente más facilidad de tener para para tomar una empresas gallegas en general en todos los sectores profesionales estamos a pagar 90% de entregabilidad echa un poquillo más incluso una FP dual alrededor de 75 % en la FP tradicional no hay que incluir hay que añadir nuevos objetivos un deles por ejemplo fundamental sino de linguas estranxeiras fundamentalmente de inglés porque bueno al final a internacionalización ondas empresa sea cooperación con multinacional requiere que los alumnos y alumnas no tenían competencias profesionales sino también competencias lingüísticas Carmen Pomar muchísimas gracias por atendernos