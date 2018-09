"A Abel Caballero le incomoda hablar del Marisquiño. Es indicativo de que las cosas no se hicieron bien"

Tiempo de lectura: 1



El Vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, lamenta que el gobierno local de Vigo no haya querido dar explicaciones en esta ciudad sobre el suceso del Marisquiño, registrado el pasado mes de agosto. Ha manifestado que se trata de un tema "que incomoda muchísimo a Abel Caballero y me pregunto por qué esta postura si no tiene ninguna responsabilidad en lo ocurrido".

Así lo ha manifestado en los estudio de Cope+Vigo donde ha defendido la comisión de investigación constituida en el Parlamento gallego, ante la negativa del regidor vigués a convocarla en el consistorio vigués, porque "su postura es indicativa de que las cosas no se hicieron bien, razón por la que tenemos que investigar y saber qué paso con el objetivo de que una situación no se vuelva a repetir".

Además también hemos abordado con Alfonso Rueda otras cuestiones como la aprobación por parte de la Comisión Superior de Urbanismo del último trámite preciso para iniciar la licitación de la estación intermodal de Vigo. Ha recordado el vicepresidente que ha sido posible "tras un largo trabajo y muchos esfuerzos, y gracias a la Ley Citröen aprobada por la Xunta en su momento para poder ejecutar actuaciones importantes como ésta tras la suspensión del PGOM de Vigo".

Lamenta que desde el concello vigués no se haya avanzado nada en la redacción de un nuevo plan y ha dejado claro que la "Ley Vigo" no se puede generalizar y aplicar como pretende el regidor vigués en cualquier ámbito. Ha subrayado que debe aplicarse a cuestiones "excepcionales" y que fue concebida para "que no se parase Vigo".

Por otra parte, en calidad de presidente del PP de la provincia de Pontevedra, hemos hablado sobre las candidaturas que ya se están presentando de cara a los comicios de 2019 y qué expectativas tiene el partido.