¿Conoces la Posición Lateral de Seguridad?

¿Sabemos cómo actuar en caso de que una persona se desmaye en público? Hemos abordado esa cuestión con el secretario de Tesgalicia, Uxío Figueroa, que nos ha hablado de la "Posición Lateral de Seguridad" como la acción más segura para que la persona pueda respirar.

Además de esta cuestión también ha aclarado que el agobio no es bueno: "Hay que dejar un espacio para que respire, que no se sienta agobiado. Pueden estar una o dos personas para a su lado para guiarlo pero es importante no agobiar", asegura.

Son varios los motivos por los que una persona puede "caer redonda" al suelo por lo que nuestra acción es ver si está consciente o no, valorar si tiene alguna lesión, si se recupera y después llamamos al 112 o 061.

