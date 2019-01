"O concello de Salceda é o único da provincia que non recoñece os trienios os traballadores"

Tiempo de lectura: 1



El Partido Popular de Salceda de Caselas considera que el municipio no avanza con el Gobierno de Marcos Besada: "Non hai seneamento, plan xeral, abastecemento y servizos básicos que calquer concello debe ter. Non fai una programación cultural acorde o que se pide e o programa cada ano é un copia e pega", dice el portavoz Santi Rodríguez.

Critica que en los últimos doce años el concello no ha ampliado la programación cultural: "Non hai ningunha actividade nova. Non hai iniciativas que dean nome a Salceda de Caselas fora dos nosos límites municipais", señala.

Rodríguez se ha mostrado muy crítico en el trato de Besada a los trabajadores del concello: "Aqueles que alardean de ser os defensores dos traballadores a ora de ter que tomar decisións van en contra deles. Salceda é o único concello da provincia que non recoñece os trienios aos traballadores. É un concello donde non hai un convenio colectivo ni una Relación de Postos de Traballo aprobada. Dice moito dun alcalde que presume ser de esquerdas e logo é antisocial e non atende os traballadores", afirma. Rodríguez apunta a que si gobierna a partir de mayo buscará el acuerdo entre gobierno y trabajadores.

Sobre las elecciones de mayo el portavoz y candidato del Partido Popular considera que es posible recuperar la alcaldía pero dice "no será fácil".