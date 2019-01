"Chámame señora, pero trátame coma a un señor" pone de manifiesto el machismo en la cultura

Tiempo de lectura: 1



Inma López Silva ha escrito su décimo libro con la idea de trasladar el machismo que existe en el mundo de la cultura. La escritora pone de manifiesto en su ensayo distintos aspectos como lo que uno espera de las mujeres en este sector, la posición de las mujeres en la Real Academia Galega, entre otros.

En un libro divertido, "o ensaio non ten por qué ser aburrido" dice a autora, habla del feminismo como revolución política y filosófica a través de un hilo personal: "Os movementos políticos e filosóficos son vivencias das persoas", señala.

"Poder é un verbo non un substantivo. Poder é algo que se fai, non algo que se ten" es una de las frases de "Chámame señora, pero trátame coma a un señor" en la que López Silva considera "fundamental porque demostra cal é o obxectivo do movemento feminista": "O patriarcado teñe a idea da dominicación. Os movementos liderados por mulleres son xusto o contrario. Quen lidera algo ten poder non como algo que posue se non como algo que lle permite facer cousas, é o poder como acción e non coma substantivo", afirma.

"Humanizar todo aquelo que lemos nos pode axudar a entender mellor todo o que escribimos", sentencia Inma López Silva que espera también con este libro apartar los mitos que rodean la cultura.