Carmen Amoedo (PP de Redondela)

hablamos con Carmen Amoedo portavoz del Partido Popular en Redondela en relación al cierre de la venta presencial de billetes que afecta a 8 localidades de Galicia entre ellas Redondela Carmen qué tal buenos días encontramos con que vamos a empezar el año con una muy mala noticia porque Redondela sigue perdiendo peso específico en el área y en la provincia 23 que vais a llevar una serie de iniciativas de distintas instituciones para tratar de que se rectifique no esta decisión es el cuarto municipio de la provincia siempre cada vez que el Partido Socialista gobierna en Madrid Redondela y la provincia de Pontevedra Galicia en este caso es que de dónde eres mayores perjudicadas cuando perdón cuando Zapatero gobierno firmado la ampliación de la AP-9 algo que nosotros no queríamos nos encontramos con que además pues nos van a eliminar la venta de billetes que es algo que mueve a gente dentro de la propia estación y que además pues llevar probablemente a una reducción del número de paradas en Redondela y eso nos preocupa mucho porque insistimos en que siendo el cuarto municipio de la provincia tenemos un chico que se nos tiene que mantener y que además se de las administraciones públicas están para dar servicios a los ciudadanos no para quitarse los en este caso parece que el señor Ábalos aunque esté en funciones bañando a Redondela contacto con ustedes para pedir ayuda para que se mantenga esa venta presencial los vecinos de Redondela están muy preocupados porque cada vez que van a la alcaldía se encuentran una puerta cerrada o se encuentran una frase como no nos toca a nosotros no es cosa nuestra no podemos hacer nada no sabemos nada acabamos de llegar eso son las frases bueno pues que la alcaldesa y su equipo tiene que se supone que cuando decidieron tomar el gobierno de Redondela era porque estaban preparados para de Redondela y lo que nos estamos encontrando es que no pero es que no la tienen absolutamente ninguna institución es el mismo problema estamos teniendo con la Diputación de Pontevedra que tampoco decir de los ayuntamientos nos estamos encontrando con que aquí está claro que prevalecen los intereses partidistas por encima de los intereses de nuestro Ayuntamiento Turre hoy martes 31 de diciembre cierre de la venta presencial de billetes entre otras localidades Redondela está entre ellas pero a partir de mañana 1 de enero la cuestión va a estar frases de la AP-9 que sufrirán un incremento del 3% una vez más hemos el Paganini de la provincia y lo que no se puede ser es que a la vez que se anuncian supresiones de peajes en la zona de Alicante y en la zona de Andalucía que nos encontremos en Redondela y en nuestra provincia y en la AP-9 sube la tarifa del peaje que nos parece un insulto y un agravio respecto al resto de España en el que lo que es más preocupante de todo esto es que si no llegamos a tener a la Xunta de Galicia tiende no tenemos a nadie el otro día tuvimos un pleno extraordinario la Diputación para que la Diputación se ponga delante y del lado de los ayuntamientos para defendernos en un tema que es agravio total que no hay nadie que te diga que los trajes de las bodas son más injustos y nos encontramos con que votan en contra bueno nos encontramos además que tienen la desfachatez de ni siquiera entrar en el un juego sucio es decir que la señora Carmela Silva le preocupa el gasto de un pleno extraordinario hay que tenemos derecho por ley y sino lo que tiene que hacer es suprimir los si no quieres que se pidan no quieres que la oposición hable pero si se le preocupa que será se unen en un pleno extraordinario y sin embargo no le importa gastarse 3000000 en un nuevo despacho para ella en con una nueva Diputación a la sede que tenemos en el Arenal no le gusta esas teles es decir malgastamos el dinero para unas cosas pero no defendemos a los vecinos en lo que realmente nos tenemos que defender una vez más mostramos la demagogia total y absoluta que tiene el Partido Socialista en cuando gobiernan en España están rindiendo pleitesía al señor Sánchez y es una auténtica vergüenza peajes que también se han pronunciado en contra los vecinos de Teis incluso recuerdan que no se cumplieron con el compromiso de suprimir el peaje entre Redondela y Vigo que yo lo que creo sinceramente es que dónde está la lealtad institucional dónde está que se mantengan los acuerdos que se tomaron por parte de un gobierno antes de que se presenta es una que lo que no puede ser es que llegue este señor a la Moncloa y te lo que haga es un acuerdo queréis alguna comisión mixta entre la Xunta de Galicia y el Estado español y que se acuerdo no se cree acabó que no se lleva a cabo por un capricho por no decirte que hizo su primer peaje de Rande fue Mariano Rajoy eso es lo único y quién sale perjudicado los ciudadanos del toda la provincia y los ciudadanos de Galicia y menos mal menos mal que durante estos últimos 8 años hemos conseguido que haya en beneficios y reducciones en determinadas tarifas en ida y vuelta tanto a Pontevedra que lo hizo Ana Pastor en Vigo Pontevedra está bonificado cómo es de grande que está bonificado en ida y vuelta durante la semana es que no es suficiente se tiene que sufrir es un auténtico escándalo y nosotros vamos a estar al lado de los vecinos y vamos a manifestarnos con ellos y vamos a salir ahora mismo que hicimos ojos cuando estamos gobernando porque cuando estábamos gobernando nosotros seguimos manifestaciones en contra de la ampliación en Partido Popular del Partido Popular en el gobierno y nosotros exigimos la del peaje estando el Partido Popular en el Gobierno en Madrid y la vamos a seguir exigiendo ahora no hacemos como digna Rivas y ahora que está su partido en el Gobierno en Madrid todo le parece bien esa es la diferencia Carmen Amoedo portavoz del Partido Popular en Redondela muchísimas gracias y feliz año