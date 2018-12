La Asociación de Afectados por el Accidente de O Marisquiño se personará en el procedimiento judicial

Tiempo de lectura: 1



La Asociación de Afectados por el Accidente de O Marisquiño ha naciddo con el objetivo de personarse como acusación particular en el proceso judicial abierto sobre lo ocurrido durante el concierto de clausura del festival. Su portavoz, Julio López, ha subrayado que 140 días después de ese accidente, "no se ha hecho nada para ayudar a los afectados". Se ha referido concretamente al PsdeG durante una rueda de prensa en la que han salido a la luz unas declaraciones hechas por el portavoz socialista Abel Losada. Según ha explicado, Julio López, padre de una de las personas afectadas durante el accidente, el día de su comparecencia en la Comisión de Investigación escuchó unas declaraciones en las que el portavoz socialista le "ponía literalmente a parir". Declaraciones por las que Abel Losada pidió perdón a este hombre y le aseguró que lo llamaría para reunirse con él. Un encuentro que según denuncia Julio López, todavía no se ha producido.

La presentación oficial de la Asociación de Afectados por el Accidente de O Marisquiño se ha celebrado en la Federación Vecinal Eduardo Chao y ha contado con la asistencia de representantes del PP, Marea de Vigo, BNG y Ciudadanos.