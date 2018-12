El alcalde de Cangas baraja si repetir como candidato y negociará que la izquierda concurra como En Marea

Tiempo de lectura: 1



Xosé Manuel Pazos decidirá antes del Día de Reyes si optará de nuevo o no a la alcaldía de Cangas. Según ha dicho en los micrófonos de esta emisora, la decisión dependerá de su estado de salud, recientemente ha sido operado del pulmón.

La coaliación Alternativa Canguesa de Esquerdas quiere dar un paso más de cara a los comicios del año 2019 y sumar a ASpUN a su lista: "De esta manera tendríamos ahora mismo 7 concelleiros", señala Pazos. Según apunta sería una nueva coalición de lo que sería a día de hoy En Marea: "Ganamos en términos absolutos con En Marea las elecciones autonómicas y generales en Cangas", señala.

Además de esta cuestión el regidor cangués hace un balance positivo de 2018. Ha destacado las humanizaciones y la peatonalización y planes de movilidad que se han puesto en marcha en el municipio.

En cuanto a la Sanidad ha dicho que no va a firmar el convenio con la Xunta de Galicia para empezar la construcción del Centro Integral de Saúde hasta que no se conozcan las especialidades, sus características y sus servicios: "No vamos a repetir el error de Aldán-O Hío que compramos una parcela y se la decimos a la consellería y ahí sigue", señala.

De cara a 2019 Xosé Manuel Pazos espera poder convertir en municipal el servicio del agua en el municipio y dar luz verde a la aprobación inicial del Plan Xeral de Ordenación Municipal.

