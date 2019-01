Abel Caballero lo tiene claro: "Vigo es el lugar donde mejor se come del mundo"

Tiempo de lectura: 1



Vigo se ha presentado en FITUR como la ciudad de la gastronomía, de los conciertos de verano, de las Islas Cíes como candidatas a Patrimonio de la Humanidad, de la Fiesta de la Reconquista, del Carnaval, y cómo no, de las luces de Navidad.

"Vigo sin límites" ha llegado al IFEMA con la idea de potenciar el turismo de la ciudad "no solo para 2019 si no para una época", dice Abel Caballero. El regidor se ha referido a Vigo como una ciudad de éxito en este sector: "Tenemos una gastronomía que es la mejor del mundo. En Vigo comes bien, el producto entra vivo en la olla o la sartén, y el precio es asequible. ¡En Nueva York te arruinas!"

En COPE+ hemos querido conocer más de lo que se está dando a conocer en todo el mundo y por eso hemos hablado con él.

¡ESCÚCHALO!