25N 'El empoderamiento como salida'

motivo del 25 de noviembre se están ya organizando distintos actos en el área de Vigo en la ciudad de Vigo de concretamente para conmemorar esta jornada uno de ellos es el acto que está organizando la Federación de Mujeres de provincia de Pontevedra y ya tenemos al otro lado del teléfono a su presidente Raquel Touriño qué tal buenos días con memorize el día de la Eliminación de la Violencia contra este viernes 22 en el Museo do Mar de Vigo en qué consiste el acto que estáis organizando a la hora de tratar la género sobre todo desde la Federación lo que tiremos darles es un tono positivo no porque bueno al final nos damos cuenta de que esté muriendo sigue habiendo mucha violencia hacia la mujer y vamos a intentar probar no otra manera mensaje positivo de que hay salida de que hay medio si entendemos una de las razones más importantes para que tomarse primordiales para que una mujer brazalete infierno ese poder tener una independencia económica y de ahí el título que se llama cuento de lamento como Zaida y bueno pues ahí diferentes asociaciones diferentes fundaciones hablarán un poco de su programa de los que tienen destinados al género y mujeres en general y específicos pero bueno dónde al final ha finalizado el último eslabón de empoderar a la mujer para que pueda tener una independencia económica en Independencia social y que puedan ser capaces de salir de cualquiera de las situaciones dónde se pueden encontrar que no sean las normales o las cosas buenas el actor está abierto todo el público noviembre como sabéis de una manera muy fuerte de todas las todas las asociaciones de todas las entidades que tratan este tema no hizo cada vez más hay normal no tendría no tendría gatos hacia este tipo de situaciones pero que cada vez os mando más entonces se aglomera mucho en esta semana si es tipo de actos y bueno pues decidimos ponerlo el viernes para poder también asistirá datos de otras asociaciones y además bueno pues arrancar un poquito la semana una semana muy trabajosa pero dura al final sociales creemos que es primordial no ya lo ya lo hacíamos yo personalmente lo hacía con las procesiones de cuando lo hacemos y aquí todavía recorte Caldelas Miriam porque al final bueno pues llegar a la gente que mira la gente con gatos es complicado no pero bueno en redes sociales se le das una manera a los datos ya los eventos manera de visibilizar y de llegar a muchísima más gente que en otra manera sería imposible la Federación pues no puede dejar de lado de más que hay que estar ahí estar conectados contra la sociedad no puede dejar de lado la sociales y para ello se está preparando una campaña con todas las asociaciones federadas que se llama tendendo Pontes contra violencia de género una idea de María Míguez es una muy buena idea porque es una manera de visibilizar la unión de toda la provincia no de todo de todo un pueblo en este caso en Pontevedra pues eso contra la violencia de género y la verdad que ha tenido muy buenos resultados no serán los primeros sitios y estamos muy contentos la campaña sin al paralítico noviembre y bueno esperamos que la gente le guste y que participe diferentes en los diferentes concellos con las asociaciones que tienen puesto en marcha esta campaña que tengo el otro lado del teléfono la Federación que preside la Federación la provincia de Pontevedra surgió hace muy poquito el pasado 21 de noviembre septiembre perdón en la silla está Federación qué objetivos marcados y quiénes forman parte de este colectivo se hace nada me estoy poco y bueno pues nació en cerdedo-cotobade donde hicimos el primer congreso de Igualdad de Mujeres Rurales y asociaciones y bueno pues ahí surgió la necesidad no al final era lo que lo que todas y todos en el Congreso será que estás asociaciones tuviera un apoyo y una base donde donde poder donde los pudiéramos ayudar no se pudieran ayudar para llevar folletos de otra manera en coches pequeños o por la poca capacidad te pueden tener estos asociaciones no no son capaces de llevar no entonces bueno al final son asociaciones que tiene muchísimo potencial pero que estarán limitadas un poco puede ser a su propia capacidad en dónde surgió la idea de montar la Federación y eso impulsarlas a todas para llegar a la gente que la gente conozca y que sepan que estás ahí para ayudar entonces bueno que estáis dando la Federación y después de mes y medio estamos estamos ahí ya dándolo todo