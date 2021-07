Vecinos desesperados ante la presencia de okupas que incluso se habrían empadronado en la vivienda

Desde hace dos meses, los vecinos de Camino Tomadas, en A Guarda (Pontevedra) viven angustiados por el comportamiento de unos okupas que residen en un edificio sobre el que pesa una orden de derribo desde el 2020. Lamentan que nadie les ofrezca una solución y denuncian incluso amenazas por parte de los okupas. Aseguran que "los amigos de lo ajeno han okupado una vivienda sobre la que pesa una orden de derribo firme desde julio de 2020 dictado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia".

Orden de derribo sobre la vivienda okupas.

Esta vivienda así cómo otras dos colindantes están situadas sobre terreno rústico, no edificable a pesar de que en su día contaron con las respectivas licencias de edificación otorgadas por el Concello de A Guarda (Pontevedra). El juzgado de Pontevedra anuló en 2012 las 3 licencias ya que los terrenos estaban incluídos en la Red Natura y cómo tal está prohibido su uso residencial y en 2013 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificó la sentencia.

Los vecinos que habitan la zona están desesperados por la presencia de estos inquilinos, incluso han puesto en conocimiento de la Guardia Civil las amenazas a las que han sido sometidos y que les impide hacer vida normal, ya que los ocupantes de la vivienda okupada están hasta altas horas de la madrugada haciendo ruído ya sea martilleando, pasando el cortacésped pasadas las 24h o cantando, bailando…actividades que impiden el descanso de los vecinos. En Cope Vigo hemos podido hablar con una de las vecinas afectadas que nos relataba las incomodidades que sufren desde entonces. "Orinan en la calle, dejan la basura acumularse en la puerta con el consiguiente perjucio para todos los vecinos por los olores e insectos", señala. Aseguran que al principio eran sólo tres los okupas que se habían apropiado de esta vivienda, pero que ya han llegado a contabilizar a 15 personas

Además, la indignación de estos vecinos es mayor porque "si el Concello hubiese actuado en forma y medida tras la sentencia firme de derribo esto no estaría ocurriendo y más sabiendo que hay dos casas más que pudiendo ser demolidas para que no ocurra esto mismo el Concello continúa dando la callada por respuesta", denuncian. Además, aseguran que estos inquilinos "ilegales" han logrado censarse en las viviendas que han okupado, "no entendemos como el ayuntamiento no le ha solicitado ningún tipo de documentación", apuntan."¿Hasta cuándo los vecinos debemos vivir encerrados en nuestras casas, con las persianas bajadas, sin descansar y sobre todo con el miedo a que okupen otra de las viviendas?", se preguntan.

Por su parte, el Concello de A Guarda dio traslado hoy de un informe en el que se especifica que el ayuntamiento no puede hacer nada ya que el mueble es una propiedad privada. Además, aseguran que "pese las resoluciones judiciales indicadas, aun no fue declarada judicial y formalmente, la nulidad de las licencias de legalización núm. 05/2016 y núm. 06/2016, declaración que ya fue instada por el intersado ante el mismo Juzgado del Contencioso Núm. 3 de Pontevedra, lo cual, aún al día de hoy, no se pronunció al respeto o, cuando menos, no fue notificada al Letrado que asume la representación del Ayuntamiento en el citado procedimiento a resolución dictada".