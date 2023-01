Urgen la ejecución del proyecto de Vilavella en Redondela

La Agrupación de Electores de Redondela, AER, denuncia la paralización del proyecto de la parcela de Vilavella y urge al gobierno de Digna Rivas para que actúe ya en una infraestructura de alto valor para Redondela. De hecho, recuerdan desde la Agrupación que fue en primavera del 2021 cuando el Ayuntamiento anunció la compra del edificio anexo al Convento de Vilavella y su correspondiente parcela y, desde entonces, no se ha avanzado nada.



“A punto de cumplirse dos años, todos podemos ver que ni siquiera se llevó a cabo a primera fase del proyecto: la demolición completa del inmueble y de la nave industrial. Las dos edificaciones siguen intactas y, lógicamente, mientras no se produzca lo derribo no se puede avanzar”, recuerdan desde AER. En cuanto a los motivos del retraso, la Agrupación de Electores de Redondela manifiesta que ya había denunciado en octubre de 2022 su preocupación por se la compra de la parcela no incluira la propiedad de la cuesta trasera para su acceso. “A pesar de que el gobierno asegura tener todo a raya, tenemos serias dudas de que esta cuesta siga siendo privada, de los antiguos propietarios”, insisten desde AER. Al mismo tiempo, continúan, “a esto se añade que Augas de Galicia emitió una resolución sobre ese proyecto indicando que hay que respetar una franja de cinco metros desde lo borde del Maceiras”.











Por último, concluyen miembros de Agrupación, “queremos pensar que los motivos de la inacción del gobierno en este proyecto no son de tipo electoral ya que, a estas alturas es imposible que el proyecto arranque antes de las elecciones municipales y puede ser qué Digna Rivas entienda que no le va a dar rédito electoral”. Desde AER hacen un llamamiento para que Digna Rivas impulse definitivamente este proyecto que tiene un gran valor vecinal y valor medioambiental, por lo que supone de transformación de un espacio industrial en un área verde, un espacio privado en un espacio público; como de movilidad, permitiendo la recuperación peatonal de otros espacios urbanos; patrimonial, ya que el Convento de Vilavella recuperará su configuración inicial eliminando el feísmo urbanístico con un edificio industrial que aún sigue en pie y turístico, ya que redundará en la puesta en valor en un espacio por lo que transcurre el Camino de Santiago.