Tui otorga su máxima distinción al Obispo Monseñor Don Luís Quinteiro Fiuza

Reconocer su estrecha vinculación a la ciudad, y su labor en la Catedral, fueron dos de los aspectos destacados este mediodía en el acto y entrega de la medalla de honra del ayuntamiento de Tui en su categoría de oro, al obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, Monseñor Don Luis Quinteiro Fiuza.



El salón de sesiones de la casa del ayuntamiento acogió el solemne acto presidido por el alcalde, Enrique Cabaleiro, junto a miembros de la corporación municipal, y la otras autoridades. Enrique Cabaleiro en su intervención recordó como desde el siglo VI Tui tiene la condición de sede episcopal y señaló que “nuestro acervo patrimonial no está únicamente conformado por nuestra Catedral y el conjunto histórico, sino por un patrimonio intangible, espiritual, inmaterial que cómo uno estimado legado los tudenses transmitimos de generación en generación”.



Destacó además que Monseñor Don Luis Quinteiro Fiuza“supo acercarse la este espíritu silencioso que, tantas veces caladamente, trasciende los marcos temporales y de cualquier tipo para expresarse en actitudes, en valores, en sentimientos”. Añadía Enrique Cabaleiro que “en su episcopado ha destacado por su intensa preocupación por nuestra Catedral y por su revitalización”. El alcalde tudense destacó como el trabajo realizado por el actual obispo tiene “un balance ciertamente digno de reconocer y que aportou y aporta a nuestra Catedral y, por consiguiente, a nuestra ciudad y sus vecinos un claro enriquecimiento la esta secular relación entre Tui y sus obispos”.



Finalizaba el regidor con palabras de agradecimiento “por tanto que nos tiene aportado, gracias por su labor a favor de nuestra ciudad, de nuestra Catedral, de nuestra diócesis... gracia por su amistad y colaboración...”. Tras su intervención el alcalde imponía la medalla de oro al obispo de la diócesis, y le hacía entrega del diploma y del acta plenario de este reconocimiento. A continuación tomaba la palabra Don Luis Quinteiro Fiuza, mostrando su gratitud por “agarre concedido esta honra que sobrepasar tanto mis méritos como llena de alegría y de gratitud mi corazón”.



Agradecía al vecindario por hacerlo sentir “cómo uno más entre todos”. Reconocía que “en el correr de los días me fui enamorando de Tui y de sus gentes” añadiendo que “fuisteis os los tudenses los que me hicisteis abrir los ojos y el corazón”. Por otra parte en su intervención el obispo de la diócesis indicó que “una ciudad unida tiene más fuerza para luchar y cuando se tiene confianza en sí misma los nuevos horizontes son retos que nos entusiasman”. Apuntó que “símbolo inmortal del que somos y del que trabajamos es nuestra Catedral, orgullo de herencia y compromiso irrenunciable para todos. Ahí está la historia de los mejores talentos que sigue fascinando a todos los que nos visitan”.



Monseñor Don Luis Quinteiro señaló que las torres de la Catedral “se levantan convocando la ambas orillas del padre Miño. Es seguirá siendo así porque la vocación primera siempre renace de nuevo. La Catedral sigue marcándonos el futuro: unirnos entre todas las gentes, y, sobre de todo, unirnos cada día más con nuestros hermanos portugueses, que ésta es la misión que Galicia desde los bases, nos tiene encomendada”. En el acto se contó con la actuación musical de Pablo Ameijeiras alumno de último curso del grado profesional del Conservatorio de Música de Tui. Al finalizar del mismo el D. Luis Quinteiro, firmó en el libro de honra del ayuntamiento de Tui.