Tui celebra el 8 de marzo bajo el lema “Ocupemos o noso lugar”

” es el lema de la programación organizada por elpara conmemorar el. Las actividades comenzarán este sábado y se prolongarán hasta el 2 de abril. El acto institucional, representaciones teatrales, exposiciones, homenaje a las mujeres pintoras, presentación de libros, un mercado de Mujeres Creativas, o un taller de crochet, forman parte del programa previsto.La concejala de Igualdad, Ana Núñez, explica que con el lema “Ocupemos o noso lugar” se reivindica el lugar que las mujeres, toda vez que son más de la mitad de la población, deben ocupar. Señala así la edil que “reivindicamos nuestro derecho a ocupar el lugar que nos corresponde, que es la mitad de todo, y así el mundo sería un lugar mucho más justo e igualitario”. Añade Ana Núñez que lo seguiremos haciendo “cada 8 de marzo, cada mes de marzo, cada día del año, con la esperanza de que llegue un día que no lo necesitemos. Mientras esto no sea así, no esté conseguido, mientras las mujeres no tengan derecho a estar en la mitad de todos los espacios, de todos los lugares, vamos a seguir chillando y reivindicando nuestros derechos a ocupar nuestro espacio”.El próximo miércoles, 8 de marzo, tendrá lugar elen el edificio de la plaza de la Inmaculada donde se dará lectura al manifiesto de este Día Internacional de las Mujeres por parte de la periodista tudense de Radio Vigo, Paula Montes. Además se contará con la acción artística “Muller auga” a cargo de Ana Abad Larriva y María Mueve. Desde el Ayuntamiento de Tui se invita a la ciudadanía a participar en este acto conmemorativo. Previamente a las 18 horas , en el salón de actos delde Tui, el alumnado de este centro ofrecerá un concierto homenaje a la compositora Amy Beach. Previamente mañana sábado, 4 de marzo, desde alas 10.30 horas en la plaza de la Inmaculada tendrá lugar el taller de crochet “” impartido por Salomé Fernández de Cucapuntoes en el que las personas participantes elaborarán una camelia blanca, símbolo del feminismo. Es preciso inscripción previa en hola@cucapunto.es, en M&R en la calle Compostela.Las mujeres que este sábado se acerquen hasta la Plaza de la Inmaculada serán agasajadas conrealizada en crochet. El sábado, 11 de marzo, a las 12 horas se inaugurará en el Paseo de la Congostra a exposición “El esfuerzo in-visible” de las deportistas tudenses Aida Valiño, Anita Rodríguez, Carmen González, Eva Mª Ara, Leticia Barbosa, Loli Pedrares, Marisa Giráldez, Nuria Domínguez, Sara Tui, Susana Fontán, y Tania Fernández.Al día siguiente, el domingo 12, a las 11 horas partirá desde la calle Rosa Bahamonde la, en el que en un recorrido de una hora por el conjunto histórico, se conocerá la historia y la vida de diez mujeres tudenses: Antonia Saravia, Cándida Rodríguez, Clara Torres, Conchiña Concheiro, Evagelina Jaso, Josefa Correa, Mª Suárez Sarmiento, María Tydeska, Reinas Doña @Urraca, y Rosa Bahamonde. Participar es preciso inscripción previa en la Oficina de Turismo. La escritora Marilar Aleixandre será la protagonista del encuentro previsto entorno a su libro “Las malas mujeres” el lunes, 13 de marzo, a las 16.30 horas en el Teatro Municipal de Tui. Asistirá el alumnado de Bachillerato de los dos institutos tudenses en una actividad abierta también a la ciudadanía en general.En la programación se realizará además un homenaje a las “el martes, 14 de marzo, a las 18 horas en el Paseo de la Congostra. Consistirá en la puesta en escena de la pieza artísticas “Subterránea” de Mónica Sueiro. Se trata de una acción escénica que reivindica y visibiliza la figura de muchas artistas que fueron silenciadas a lo largo de la historia. A continuación en la Oficina de Turismo se inaugurará la exposición pictórica de la Asociación de pintura Tyde en la que Alicias Maetinez, Alicia Rodríguez, Conchi González, Emilia González, Isa de Haro, Fina Saa, Loli González, Mª del Carmen Baquero, María Fernández, María Garrido, María José Rodríguez, Pilar Pereira, Teresa Ruano, y Susi Eguia presentarán obras de Berthe Morisot, Frida Kahlo, María Victoria de la Fuente, Margaret Keane, Maruja Mallo, Menchu Lamas, Pilar Moutaner, Shamsia Hassani, Tamara Lenpika,Tarlisa del Amaral, Vanessa Lodeiro, y Yayoi Kusama.Esta, destaca la concejala Ana Núñez, “es un acto de generosidad y sororidad que tiene como finalidad dar a conocer a mujeres pintoras y sus obras a través de otras mujeres aliadas”. De la mano de la Diputación de Pontevedra el Teatro Municipal de Tui acogerá el jueves, 16 de marzo, a las 20.30 h el espectáculo “Cómicas, habelas hailas!” a cargo de Marta Doviro, Jazmín Abuín y Arantxa Treus con la presentación de Bárbara Grandío. “Las mujeres represaliadas en la cárcel de Tui” es el título del libro de Helena Posa, Marga del Valle, Mª Victoria Martínez y Xosé Ramón Paz Antón y de la exposición que el viernes 24 de marzo a las 20 horas se va a presentar en la antigua cárcel en la Plaza de la Inmaculada. Está editado por el Ayuntamiento de Tui en colaboración con la Comisión por la recuperación de la memoria histórica del bajo Miño, La Louriña y el Condado. Este acto está abierto al público hasta completar el aforo. Este mismo espacio, la antigua cárcel, acogerá el sábado, 25 de marzo, a las 21 h a representación de “La señora de Forcadela” por la compañía Los Quinquilláns, inspirada en la historia de Josefa García Segret, que fue detenida durante el año 1936 y retenida en la prisión de Tui, y de otras mujeres gallegas represaliadas. Llega a Tui en colaboración con la Diputación de Pontevedra.El miércoles, 22 de marzo, se impartirá un taller de salud sexual femenina con Ana Cual en la Sala Félix Rodríguez. La programación se completa con la jornada de negocios “Mujeres Conectadas” el viernes 31 de marzo, el Mercado de Mujeres Creativas el domingo 2 de abril en la Plaza de la Inmaculada. Las persas interesadas en participar pueden contactar con el departamento de igualdad en igualdade@tui.gal. Además el espacio Club de Empleo en la Radio Municipal de Tui estará dedicado los lunes de este mes de marzo la “El Mercado Laboral para las mujeres del siglo XXI”.En la programación se incluye también la campaña en línea a través de las redes sociales municipales de Quiero Tui “Elige Igualdad” en la que se pondrá en valor las mujeres comerciantes de la ciudad su aportación a la economía local. Desde lo próximo lunes, 6 de marzo, la casa del ayuntamiento se iluminará de morado con motivo de este 8M, y se colocará la lona con la imagen de la campaña “Ocupemos nuestro lugar” en la fachada. La imagen gráfica de esta campaña “” fue realizada por la ilustradora Alba Casanova. Se difunde este material en mupis por la ciudad, así como en la cartelería que está disponiendo de los establecimientos comerciales y de hostelería que la pueden solicitar en igualdade@tui,gal , así como en el distinto material que se va a distribuir en los actos previstos a lo largo de este mes. La programación completa puede consultarse en tui.gal.