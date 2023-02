Tomiño quiere llenar sus franjas secundarias de seguridad y bosques autóctonos

El Ayuntamiento de Tomiño sigue trabajando para llenar sus franjas secundarias de seguridad y bosques autóctonos. Junto a la intensa campaña de repoblación de estos terrenos con ejemplares de árboles autóctonas, el Ayuntamiento tomó las medidas necesarias ante 237 casos de incumplimiento de las labores de gestión de la biomasa en 365 parcelas, ya que las y los propietarios tienen el deber de limpiar los terrenos y talar especies prohibidas para cumplir la Ley de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia o la Ordenanza Municipal de la Gestión de la Biomasa.



"Desde el Gobierno local estamos trabajando cada día no solo para proteger nuestro municipio a día de hoy, sino con la vista puesta en el futuro. Queremos que dentro de diez años nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar de bosques de castiñeiros, carballos, sobreiras, bidueiros.. de árboles autóctonos como las que estamos entregando a los propietarios y propietarias de las franjas secundarias que cumplen con su compromiso y con sus deberes.Y trabajamos año tras año para consolidar esta iniciativa para hacer de Tomiño un ejemplo donde vivir para nuestros hijos y hijas, en el que disfrutar de la naturaleza además de disfrutar del monte forestal”, destaca la alcaldesa, Sandra González.



Expedientes abiertos

Todos los casos tramitados en el año 2022 se abrieron tras recibir 183 denuncias de particulares, un 54,09% más que en el año 2021. La mayoría de estas denuncias, el 77% (261 expedientes), fueron motivadas por incumplir la ordenanza municipal de gestión de la biomasa, mientras que otras 18% (62) fueron tramitadas por la ley de prevención de incendios y el 5% restante (18) por no cumplir los deberes sobre caminos públicos de la ordenanza municipal.



De las 372 parcelas denunciadas durante el año 2022 el 92% ya fueron tramitadas, mientras que un 6% (24 expedientes) fueron desestimados y los restantes 7 expedientes están pendientes de tramitar. En cuanto a la titularidad de las parcelas expedientadas, de los 341 tramitados un total de 42 son de titularidad desconocida, mientras que otras 120 tienen personas propietarias pero con dirección para la notificación desconocidas. De los terrenos con propietarios y propietarias que fueron notificadas, solamente 7 no recogieron las cartas enviadas, por lo que, como es preceptivo, se publicó el correspondiente anuncio en el BOE a efectos de notificación.



A pesar de que de las 341 parcelas expedientadas solo 39 personas propietarias comunicaron que habían limpiado los terrenos y 6 que estaban pendientes de la tala de árboles, el Ayuntamiento comprobó en las labores de revisión que muchos de los propietarios y propietarias habían limpiado sus parcelas aunque sin aviso posterior a la administración local. Por parroquias, la de Tomiño es la que mayor número de casos acumula, un total de 140, multiplicando por cinco los del año 2021. Un ascenso general que se nota en todas las parroquias y que destaca también en Amorín, con 64 expedientes, y Forcadela, con 36.



En Goián también destaca lo asciendo de solicitudes de limpieza de parcelas, con 23 notificaciones. Por contra, las parroquias con menor número de expedientes fueron Piñeiro y Vilameán, con 5 y 4, respectivamente. “Es muy importante que todo el vecindario colabore en una cuestión tan importante como la prevención de incendios forestales manteniendo limpias las parcelas ubicadas en las fajas secundarias, una labor en el que se debe incidir de manera más exhaustiva en las parroquias con mayor riesgo, aunque es un deber que afecta a todo el municipio”, destaca la concejala de Medio Ambiente, Ana Belén Casaleiro.



Llena tu monte de vida autóctona

Desde el Ayuntamiento recuerdan que continúa en marcha a campaña ‘Llena tu monte de vida autóctona’, una iniciativa a través de la que se entrega planta forestal frondosa y autóctona al vecindario para contribuir a repoblar las más de 850 hectáreas de franjas secundarias en las que las personas propietarias deben realizar una gestión correcta de la biomasa y donde, según la Ley de prevención de incendios forestales, está prohibida la existencia de árboles como pendiente, eucalipto o acacia.



Este año el Ayuntamiento repartirá 1.800 ejemplares de cerezos, nogales, érbedos, castaños, robles, alcornoques, encinas y abedules que se suman a los 1.600 árboles entregadas durante lo pasado año 2022 y que se plantaron en 149 parcelas que sumaron un total de 61 hectáreas. Las personas titulares de las 13.200 parcelas de franja secundaria del Ayuntamiento y que tengan la biomasa correctamente gestionada pueden solicitar ya las plantas para su parcela directamente en el departamento de Medio Ambiente, con preferencia la aquellos vecinos y vecinas que no habían llevado árbol el año pasado y que pertenezcan a las dos parroquias consideradas prioritarias por el riesgo de incendio (Forcadela y Tomiño).