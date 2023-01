La Secretaria de Estado de Comercio conoce in situ el proyecto de reforma del Mercado Municipal de Tui

La transformación, modernización y digitalización del comercio local, tanto del sedentario como del mercado semanal de los jueves, y la reforma integral de la plaza de abastos será una realidad gracias a la ejecución del proyecto que comenzará en breve y que deberá estar finalizado el 30 de junio de 2024. Contará con una inversión de 1,6 millones de euros de los que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo aportará 1,3 millones de euros.

El alcalde, Enrique Cabaleiro, y la concejala de Comercio y Mercado, Ana Núñez, recibieron este lunes en Tui a la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, acompañada de la subdelegada del gobierno, Maica Larriba. La responsable estatal pudo conocer in situ las actuaciones proyectadas que recibieron una alta valoración en la convocatoria realizado por su departamento. Tras ser recibida en la casa del ayuntamiento, la secretaria de Estado de Comercio firmaba en el libro de honra del Ayuntamiento.

Posteriormente realizaban un recorrido por el casco urbano hasta acercarse al comprado municipal que gracias a este proyecto será reformado íntegramente. El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, destaca que “es un proyecto global que afecta a la totalidad del comercio de Tui”. Añadía que “no podemos olvidar la profunda raíz comercial que tiene Tui, es uno de los pilares fundamentales de desarrollo de nuestra economía”. La concejala de Comercio y Mercado, Ana Núñez, indica que este es un proyecto “ilusionante, necesario y de futuro”, y recuerda como venían trabajando en esta actuación desde lo inicio del mandato. Explica además que es fruto del estudio del tejido comercial y del propio mercado municipal. Afirmaba que “el proyecto le va a dar al tejido comercial el impulso que necesita” y va a convertir la plaza “en un comprado del siglo XXI, en el comprado que Tui, la ciudadanía y los visitantes merecen”.





La secretaria de estado de Comercio, Xiana Méndez, destacó que este es un “proyecto holístico que cubre todo lo que se pedía en la convocatoria: modernización, economía circular, reciclaje, transformación digital, transformación del punto de venta, formación, y trazabilidade para reforzar la calidad y la percepción del producto local”. Destacó además como en el mismo “van de la mano el comercio y la producción local". La delegada del gobierno, Maica Larriba, indicaba que este es “proyecto ilusionante de un callado amplísimo de modernización de un espacio de mercado”. Subrayó además que “va a marcar un antes y un después para la ciudad de Tui, y una apuesta de futuro para recuperar la historia del comercio tudense”.

La ejecución de este proyecto supondrá la modernización y actualización del Mercado Municipal, en la calle Maristas, ya que transformará tanto su aspecto exterior como interior. En el exterior se contempla una plaza exterior cubierta, y en el interior los puestos convivirán con nuevos usos como un espacio gastronómico, zonas de ocio o usos múltiples. El mercado ganará en confortabilidad y eficiencia energética con la aplicación de sistemas de aerotermia y con la mejora de la envolvente térmica. Se dotará a todo el espacio de iluminación y calidez, creando recorridos que favorezcan la interacción y la compra.

Se mejorará la sostenibilidad con islas ecológicas modulares para la recogida y separación de residuos, la adhesión a la iniciativa Too Good to Go, packaging reutilizable, un área de intercambio y venta de objeto de segunda mano, o aparcamiento para bicicletas. Más allá de la actuación concreta en el edificio del Mercado Municipal el proyecto a ejecutar contempla también la digitalización del comercio local con campañas de marketing en soportes digitales, el desarrollo de una aplicación que facilite información sobre el comercio de Tui de manera integral, un marketplace, o el análisis de las tendencias de compra y de la competencia del comercio tudense.

Otro de los puntos en los que se incidirá será en la realización de una plataforma colaborativa con productores locales y con la implantación de un sistema de códigos QR. La formación con acciones para lo manejo de la app, web y marketplace, pero también de idiomas o mentoring individual forman parte también de las acciones que se van a realizar.