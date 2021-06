Redondela se queda sin hogueras la noche de San Juan

El coronavirus provoca que los vecinos de Redondela se quedan sin hogueras en el San Juan en este 2021 igual que el pasado año. Desde el Gobierno local comunicaron en las últimas horas que "vistas las directrices determinadas por la FEGAMP al Ayuntamiento de Redondela y consultada la posición de la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Sanidad, con respeto de la celebración de las Hogueras de San Juan para la próxima noche del 23 a 24 de junio de 2021" se opta por no permitir su celebración.





El Gobierno local explica su negativa a la celebración de las hogueras de San Juan





De esta manera, tras evaluarlos riesgos derivados de la eventual celebración de las tradicionales hogueras de San Juan "debemos tener presente que aún seguimos en una situación de excepcionalidad en la que la adecuada protección de la salud de las personas debe ser el criterio que presida la actuación de los poder públicos y también de este Ayuntamiento", señalan desde el consistorio.





Así, "entendiendo que las hogueras de San Juan son por definición un evento para el encuentro y la celebración presidida por la espontaneidad y el carácter festivo por lo que las concentraciones humanas la que cada hoguera de la lugar, así como los desplazamientos de población derivados de ellas son en ran medida impredecibles", manifiesta el Gobierno local de Redondela que, al entender que el Ayuntamiento debe contribuir con una adecuada política de prevención a no favorecer situaciones de riesgo que comprometan el éxito de la campaña de vacunación o que puedan elevar el nivel de restricciones en el municipio de Redondela con el consiguiente impacto económico que supondría, la Concejalía de Medio Ambiente acordó no autorización en el presente año 2021 la celebración de las tradicionales hogueras de San Juan en el término municipal de Redondela. Pero además, no podrán celebrarse en la noche correspondiente ni tampoco en otros días alternativos.