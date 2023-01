Porriño planta más de un centenar de árboles en el casco urbano

Porriño llena de verde el centro urbano. La Concejalía de Parques, Jardines y Limpieza, que dirige José Carlos González, ya ha iniciado la replantación de arbolado en el casco urbano y Torneiros.



En total, serán un centenar de ejemplares que se plantarán en posiciones en las que no se repongan, seleccionando para ello árboles de buena calidad que hayan caído para el marco de plantación, como tilos, camelias y magnolias, entre otros. El Ayuntamiento también procede a la retirada de 47 tocones, con medios mecánicos y manuales, y posterior traslado de estos restos vegetales a un gestor autorizado.



“Los trabajos comenzaron en el Parque do Cristo, donde se retiraron los restos de los dicechiocho árboles dañados (tocones de aproximadamente 50/70 cm de diámetro) y se replantaron dicecisiete árboles nuevos, concretamente catorce alrededor de la Capilla y tres en el área del parque infantil” , ha explicado el concejal, "seguiremos reponiendo cuatro árboles en la calle Domingo Bueno, cuatro en la calle Foz, 6 en Xogo da Ola, tres en la Avda. de Galicia, cuatro en la calle Cruceiro, dos en la calle Pinar, tres en Cristo dos Cachos, uno en el entorno de Xulgados, uno en la calle Codesal, tres en el entorno de Ponte do Valo, veinticinco en el velódromo municipal y dicecisiete en la Fase III de Torneiros”.



“Los árboles deteriorados dan paso a nuevos ejemplares que devolverán el verde que necesita Porriño al casco urbano”, ha dicho el alcalde, Alejandro Lorenzo, “aquellos árboles que por diversas circunstancias hayan sufrido daños y no se encuentren en buen estado serán reemplazados y también plantados en nuevas ubicaciones. Trabajamos con el objetivo de dotar a Porriño de más zonas verdes, no solo realizando esta sustitución, sino creando nuevos espacios que sirvan de pulmón de este entorno urbano”.

