Porriño cierra el año 2022 con el mayor remanente de su historia

El Gobierno Municipal de Porriño dio cuenta en el último pleno municipal de la liquidación de las cuentas del año 2022 en con un remanente de tesorería de 13 millones de euros y una cuenta pendiente de pago de facturación de 3,1 millones de euros, más de 2millones de euros descontados de la facturación pendiente de pago que había dejado el anterior ejecutivo que ascendía a 5,6 millones de euros.



Unos datos que demuestran que tras un año de gestión económica centrada en el saneamiento de las cuentas se están obteniendo resultados. “Estas cifras nos permiten concluir que se están haciendo las cosas correctamente y que la gestión de los recursos propios y de los de las restantes administraciones está siendo eficiente”, afirmó el alcalde, Alejandro Lorenzo, “Vamos en el buen camino, sentamos las bases que permitirán encarar los próximos años con capacidad de actuación y de inversión, que es lo que la gente necesita, una administración solvente”.



Siguiendo esta línea de trabajo, la sesión plenaria celebrada este jueves tuvo un marcado carácter económico, aprobando modificaciones presupuestarias de aumento de partidas presupuestarias que alcanzan al personal municipal, a servicios como el Oral, el Servicio de Ayuda en el Hogar, la gestión de la Piscina Municipal o la recogida de basura, así como a las subvenciones nominativas la asociaciones y clubes deportivos.



El Festival de Cans recibirá la mayor aportación municipal en esta edición

“Trabajamos con un presupuesto prorrogado desde lo 2018 después de que el resto de los grupos municipales tumbaran nuestra propuesta de Presupuesto, la única que se presentó desde entonces, y obviamente esas cuentas no se ajustan a la realidad actual en muchas cosas”, continuó Lorenzo, “urge aprobar un presupuesto, para lo cual necesitamos mayoría, pero no vamos a dejar de prestar los servicios a los que al vecindario tiene derecho porque la oposición no nos apruebe los Presupuestos y por eso recurrimos la modificaciones que den solución la este problema en el presente exercizo económico”.



Es el caso, por ejemplo, de las subvenciones nominativas la asociaciones y clubes deportivas incluidas en el presupuesto vigente que dejan en muchos casos a estas entidades sin financiación para desarrollar su actividad. Con tal motivo,en el pleno se aprobó una modificación que permite ampliar y actualizar estas ayudas, en las que se invertirá un total de 712.251 euros.



“En el caso de la AC Arela, organizadora del Festival de Cans, la ayuda municipal se incrementará en 25.000 euros para que puedan hacer frente a los gastos derivados de la organización del certamen. La actual dotación económica en la aplicación presupuestaria es de 20.000 euros y con este incremento alcanzará los 45.000 euros”, explicó el regidor, “el Festival de Cans disfruta de gran reconocimiento a todos los niveles y cada vez tiene más repercusión y relevancia, el Concello do Porriño tiene que estar a la altura”.



De igual manera se actuó con la subvención a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que incrementará su dotación en 10.000 euros a mayores del importe consignado de 30.000 euros para poder desarrollar su labor con los medios precisos para dar una correcta atención a la ciudadanía.



La modificación suma a la lista de subvenciones una aportación de 4.000 euros para la Asociación O Castelo de Cans, 16.000 para el Atletismo Porriño para la organización de la carrera Porriño 10K, 6.000 euros para la Escudería Rías Baixas, 15.000 euros para lo Master de la Louriña y 30.000 euros para la Fundación Centro Tecnológico del Granito de Galicia. “Porriño cuenta con un tejido asociativo implicado que debe tener el respaldo del Concello do Porriño ya que desarrollan una labor esencial en la dinamización social y cultural del municipio”, concluyó Lorenzo.



Bono Energético

El pleno aprobó también la modificación presupuestaria necesaria para la puesta en marcha de una línea de subvenciones para financiación de un bono energético por importe de 150.000 euros que paliará la situación de muchas familias vulnerables o en riesgo de exclusión gestionadas desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento.