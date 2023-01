Porriño calienta motores para el Entroido 2023

El Concello do Porriño prepara ya ely por eso acaba de publicar las bases para los desfiles de comparsas que se celebrarán el sábado 18 de febrero y martes 21 de febrero. La participación está abierta a todas aquellas comparsas constituidas como asociaciones o clubes sin ánimo de lucro que tengan un mínimo de 10 componentes.La inscripción abre el 30 de enero hasta el 10 de febrero, ambos incluidos, y debe formalizarse en el Registro General del Ayuntamiento. Tal y como recogen las bases habrá dos modalidades, infantil (hasta 12 años) y adultos (a partir de 13 años). Este año los grupos optarán a premios de hasta 1.200 euros, dependiendo del número de componentes de la comparsa (300 euros de 10 a 19 componentes, 550 euros de 20 a 39 componentes, 850 euros de 40 a 55 componentes, 1.000 euros de 56 a 85 componentes 1200 para las de más de 85 componentes).El importe máximo que se establece es depor lo que los premios se repartirán hasta alcanzar esta cifra siguiendo rigurosamente la orden de inscripción. Las bases pueden consultarse en el siguiente enlace: https://oporrino.org/documentos/bases-entroido-2023/



Los niños y niñas serán de nuevo los encargados de diseñar el cartel y dar el pregón del Carnaval porriñés. Desde la Concejalía de Educación y Normalización Lingüística se convoca el II Concurso Escolar de Carteles del Carnaval en el que se buscan las mejores ilustraciones para promover estas fiestas en el Porriño.En este concurso, elaborado de forma conjunta por los servicios municipales de la OMIX y Normalización Lingüística, podrá participar todo el alumnado de los centros educativos del Porriño, con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. En esta edición se establecen 3 categorías (de 6 a 8 años; de 9 a 12 años y de 13 a 16 años) para las que habrá 1º, 2º y 3º premio en cada una de ellas, 9 personas premiadas en total que recibirán un lote de material escolar.Además, de entre todos los carteles premiados se escogerá un que será la imagen del Carnaval del Concello do Porriño 2023 y la persona creadora del cartel dará el pregón del Carnaval 2023. Un año más , el Ayuntamiento pretende, a través de este concurso, implicar a la ciudadanía más nueva en la organización de su agenda cultural; así como promover y dinamizar la lengua y cultura gallegas valiéndose de una festividad tan vinculada a nuestra tradición cultural.Los carteles del Carnaval serán expuestos en el Centro Cultural Municipal y en las redes sociales del Ayuntamiento. Desde la OMIX y el Servicio de Normalización Lingüística animan a participar a toda la comunidad escolar para formar parte de la imagen del Concello do Porriño en estas fechas festivas. Se pueden consultar las bases del concurso en el siguiente enlace: https://oporrino.org/documentos/bases-ii-concurso-escolar-cartel-entroido/