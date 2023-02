La parroquia tudense de Ribadelouro ofrece mayor pesa a la movilidad peatonal

La parroquia de Ribadelouro, en Tui, celebró este miércoles por todo o alto la total transformación alcanzada con la actuación desarrollada en la carretera provincial que cruza el pueblo que, de ser un viario que invadía el epicentro de esta zona sin conceder espacio para el vecindario, pasó a convertirse en una zona amable, sostenible y segura para las personas de la mano de la Diputación y del Ayuntamiento. La mejora efectuada en la EP-2502 Cerquido-Ribadelouro a su paso por la parroquia dio respuesta, como subrayaron hoy la presidenta provincial Carmela Silva y el alcalde Enrique Cabaleiro, “una demanda histórica de los vecinos”.



De hecho, el acto de apertura del viario congregó a numerosos vecinos y vecinas y representantes de las asociaciones y de la Comunidad de Montes de la parroquia. Las obras de mejora de la seguridad vial se centraron en la recuperación de espacio público para el vecindario, teniendo también en cuenta que se trata de una zona de tránsito muy transitada por peregrinas y peregrinas, ya que forma parte del trazado del Camino Portugués.



Los trabajos, que incluyeron la creación de una plataforma única con preferencia peatonal, se realizaron en un tramo de 200 m, desde lo pq 1+950 al 2+150, en el tramo que discurre por delante del centro sociocultural de Ribadelouro, la iglesia de Santa Comba, el cementerio y el atrio de la fiesta, además de la reurbanización de todo el entorno. La actuación tuvo un presupuesto de más de 468.000 euros y la Diputación recibió una subvención de 120.000 euros de fondos europeos del Plan de Recuperación. El resto de la inversión fue financiado mediante un convenio a través del cual la institución provincial aportou el 70% y el Ayuntamiento el 30% restante.



Para la presidenta provincial, Carmela Silva, “esta es una obra que supone un cambio radical del entorno y un ejemplo más de la transformación que está experimentando esta provincia de la mano del modelo de movilidad, un modelo del siglo XXI centrado en las personas”. “Ya cuando iniciamos las obras el pasado año –señaló- comenté que no iba a haber quien reconociera la zona y hoy podemos comprobarlo. En esta actuación sale ganando el vecindario, que ahora dispone de una zona segura, sostenible y amable para transitar, y también las personas que nos visitan, especialmente las peregrinas y peregrinos, porque no hay que olvidar que Tui es el corazón del Camino Portugués”. Carmela Silva subrayó asimismo que “la recuperación del espacio público para las personas es para este Gobierno a gran prioridad en el campo de la movilidad”. “Tenemos muy en cuenta –añadió- que este tipo de actuaciones los devuelven la interacción social, la relación entre las personas, y también propician luego la mejora de negocios o la instalación de otros nuevos, en definitiva, permiten el crecimiento con un modelo idóneo”. “Hablamos, dijo, de una actuación históricamente demandada que ya es realidad también por el empeño del alcalde de Tui que tenía claro que este lugar tan emblemático y patrimonial merecía un cambio total del modelo. Este ya no es un espacio para los vehículos, ya es un espacio para las personas”. “Estas son las cosas que cambian un pueblo, subrayó Carmela Silva, quien agradeció al alcalde “que no solo actúen en el casco urbano sino en las parroquias porque somos un padres de parroquias de mucha identidad y que precisan de este tipo de transformaciones”.



Por su parte, el alcalde Enrique Cabaleiro señaló que esta actuación “era una prioridad y que además responde a la apuesta de transformar no solo el casco urbano sino también las parroquias de Tui que deben ser objeto de cuidado y protección”. Insistió en que “era necesaria una actuación de este tipo también por el valor patrimonial de la zona por la que corre el Camino de Santiago y por su peso social y económico”. Cabaleiro aseguró que “nos sentimos muy orgullosos del resultado y agradecemos a la presidenta de la Diputación este esfuerzo porque que desde su llegada al gobierno está transformando esta provincia y esta obra es un ejemplo de cómo recuperar estos espacios emblemáticos y destinarlos a la ciudadanía”. Cabaleiro, que agradeció el trabajo también a los vecinos de Ribadelouro, al personal técnico, la empresa, al diputado de infraestructuras y a la corporación tudense, insistió en que habrá más proyectos en las parroquias del rural “que ya tenemos en marcha”.



El espacio objeto de actuación en Ribadelouro se convirtió en una zona de tráfico compartido con preferencia peatonal, con la creación de una plataforma única para toda la calzada. Además, se acondicionó el viario municipal que cruza la carretera provincial, se mejoró el trazado existente, al ampliar el radio de las curvas más cerradas, y se ejecutó una acera más ancha que la existente para separar el tráfico peatonal del vehicular. Las obras incluyeron también el relevo de la iluminación existente por nuevos equipos de tecnología led y la incorporación de elementos físicos reductores de velocidad en la calzada, optimizando de este modo la eficiencia energética del espacio y la reducción del CO2. Asimismo, se habilitó una zona verde y se instalaron bancos, con el fin de promover el entorno como un lugar de interacción social entre el vecindario. También se instaló una nueva solución de drenaje para disponer de un itinerario atractivo y seguro para los/as peones/as.