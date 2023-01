El PP de Nigrán exige que se mejor la carretera que une La Tarela con Vincios

El Partido Popular de Nigrán pide a la Diputación de Pontevedra una mejora en la carretera EP-2102, que una La Tarela con Vincios. Así lo han hecho saber a través de un comunicado en que que afirman que "en vista del abandono de la Diputación de Pontevedra y del poco interés del Sr. Alcalde en la mejora del trazado de la carretera EP-2102, exigimos a la institución provincial que ponga en marcha cuanto antes un proyecto de mejora del trazado del vial, que suprima curvas y amplie el ancho del vial y lo dote de los arcenes adecuados, y no nos tome el pelo a los vecinos con un proyecto de senda peatonal", señalan.

En este sentido, recuerdan que "el 30 de noviembre del 2020, ya solicitamos en pleno, que se hiciese un proyecto de ampliación y mejora de la seguridad vial, donde incluíamos la corrección de curvas peligrosas, la adecuación del ancho de la calzada a 10 metros en las zonas donde sea posible y la preparación de arcenes, a lo que el Sr.Alcalde respondió indicando que lo que querían los vecinos era una senda peatonal, el caso es que después de consultar a numerosos vecinos, la opinión es unánime, quieren que se arregle este vial". Los populares aseguran que hablaron con los vecinos de esta zona y que su opinón es totalmente distinta a la que dicen desde el Gobierno local de Nigrán. "Iso da senda peatonal e para que os turistas anden o fin de semán, porque o que nós queremos é un vial que a lo menos teña arcéns e que se poda pintar a mediana, porque agora non da nin pa iso”, destacan.

Además consideran que el actual estado de esta carretera presenta "una situación tercermundista para un vial que lleva más de 40 años abandonado, salvo en algún pequeño tramo que se arregló", y lamentan que "lo que nos propone el Sr. Alcalde es que vayamos de paseo por la senda, parece que no se ha dado cuenta que los viales son principalmente para los vehículos, y como no tiene que llevar a sus hijos al colegio de Chandebrito, no sabe de los sustos que se llevan los padres por ese trazado". "Es verdaderamente lamentable, que teniendo desde la anterior legislatura una representante del PSOE de Nigrán, en la Diputación de Pontevedra, no se preocuparan en lo más mínimo de este trazado, cuando es el único vial de acceso desde Nigrán a la parroquia de Chandebrito. El vial ,es estratégico y vertebrador para el municipio, además de intermunicipal ya que también facilita el acceso de esta parroquia con Gondomar".

Por último recuerdan que "En estos momentos, pasados ya 2años de la solicitud, la carretera tiene bastantes desprendimientos, tal y como se aprecia en la foto, y la única solución que le busca el alcalde socialista es colocar barreras plásticas".