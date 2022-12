Leo, el podenco atropellado en As Neves, tiene nuevo hogar

Buenas noticias para los amantes de los animales. Leo es un podenco de dos años que pasará lo que resta de Navidad al calor de un hogar. Leo cuenta ya con una casa de acogida, lo hace después de recuperarse en el centro de acogida y protección de animales de la Diputación de Pontevedra de las heridas que sufrió tras ser atropellado en As Neves (Pontevedra).

La salvadora de Leo es Sara Salazar. Ella fue la personas que recogió a este podenco a mediados de octubre cuando se encontraba malherido en una carretera de la parroquia de Vide, en As Neves (Pontevedra), donde acababa de ser atropellado. Dos meses y medio más tarde, esta misma persona, Sara, ha decidido adoptar a Leo, y darle el hogar que estaba buscando. El can ya está completamente recuperado de la fractura de fémur y las múltiples contusiones causadas por el accidente.

Eso sí, no sin complejidad, ya que Leo tuvo que ser operado en el centro de acogida de animales de la Diputación de Pontevedra de estas lesiones. Fue en estas mismas instalaciones donde se ha estado recuperando de sus heridas hasta que Sara Salazar se ha decidido a llevárselo a casa, en la que compartirá una nueva vida con otros dos perros. Ahora, se enfrenta a un período de adaptación a su nuevo hogar. "No se deja acariciar, no se acerca... Pero esperamos que poco a poco vaya ganando confianza", explica la dueña de Leo.