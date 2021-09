Las obras en una autovía descubren un horno que podría tener 5.000 años

En ocasiones, cuando se comienza una obra importante pueden surgir contratiempos que ralenticen todo el trabajo. Precisamente esto es lo que ha ocurrido en la zona sur de la provincia de Pontevedra durante los trabajos para la construcción de la nueva autovía que unirá los municipios de Tui y Tomiño. Lo curioso de este contratiempo es que nos permite echar la vista atrás 5.000 años. Sí, cómo lo está leyendo, 5.000 años atrás. Esta es la época en la que se sitúa el horno que acaba de aparecer durante las excavaciones en la AG-42.

La encargada de la realización del tramo más complejo de esta obras es la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade de la Xunta de Galicia quien ya ha explicado que tras este hallazgo se ha tenido que reconfigurar una glorieta. ¿Qué implica haber encontrado este horno? En nuestro tiempo de Medidia Cope hemos hablado con Francisco Menéndez es el director de la Axencia Galega de Infraestructuras, quien nha reconocido que "es algo habitual que en obras de carretera se produzcan hallazgos arqueológicos porque vivimos en un territorio en el que hay una ocupación humana desde muy antiguo". De hecho, reconoce que en varias ocasiones se han encontrado con material de distintas épocas.





Las excavaciones en esta zona, donde ahora se contruye la autovía que unirá los municipios pontevedreses de Tui y Tomiño, comenzaron hace una década. Lo que más les llamó la atención fue la aparición, "en las proximidades de un castro (se trata del Castro de Cotarel, un yacimiento de la edad de Hierro)que hay en el entorno de la A-55", de unas estructuras que similaban a un horno por su antiguedad. "Estamos hablando de estructuras que pueden tener 5.000 años", señala Francisco Menéndez soprendido. Reconoce que quizás a simple vista no llame la atención a muchas personas, pero este hallazgo permite "dar fe de la ocupación humana en esa zona desde hace mucho tiempo".

De hecho, los restos que se fueron hallando en esa misma zona van desde el Paleolítico. El horno encontrado, según el informe de la Xunta de Galicia es una "estructura de combustión circular y empedrada, tipo parrilla (...) de entre el 3010 y el 2880 antes de Cristo". Una infraestructura que se siguió utilizando con el paso de los años, pudiendo haber llegado a usarse en el siglo V después de Cristo, aunque quizás con una utilización distinta para la que fue creado.





¿Qué medidas se toman cuando en una obra se producen hallazgos de este tipo?

Todo surge a partir de las excavaviones de una obra, que a simple vista no va a tener mayor trascendencia que la construcción de la infraestructura en só, pero una vez se produce la localización de este horno se procederá a un estudio más exhaustivo y también se llevarán a cabo distintas gestiones para poder documentarlo. Francisco Menéndez reconoce que la documentación es la parte más importante. Todos estos hallazgos arqueológicos se protegen y por ello se trata de evitar la afección moviendo el proyecto inicial. Por ejemplo, durante las última semana se ha estado excavando los nuevos sitios donde irán las pilar de la nueva glorieta que se va a instalar y cuya ubicación se ha modificado para que las obras no afecten al horno. Además, se ha comprobado que no hay ningún resto donde van a ir ubicadas las pilas.

