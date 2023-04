Las Fiestas de San Telmo muestra de la riqueza cultural, patrimonial, deportivo la gastronómica de Tui

Tradición, música, espectáculos familiares, gastronomía, deporte… forman parte de la programación de las Fiestas de San Telmo 2023 que se van a celebrar del sábado 8 al lunes 17 de abril en Tui. El Paseo da Corredoira, donde se instalará una carpa para las fiestas, la plaza de la Inmaculada, el Teatro Municipal, la calle Compostela, y el Espacio Ferial, serán los principales escenarios de las actividades previstas.



El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, destacó como las fiestas de San Telmo “son uno de los eventos más importantes de la ciudad y que en los singularizan”. Detalló la apuesta, que se mantiene un año más, por descentralizar la actividad programada celebrando eventos a lo largo de todo el entramado urbano. Decía Enrique Cabaleiro que “las fiestas tienen que ser una ventana abierta, un escaparate donde las distintas manifestaciones de producción cultural de nuestro ayuntamiento tienen que tener cabida”. Aludía además el alcalde a apuesta por un pregón con carácter festivo, a la creación y continuidad que se dio al Premios Ciudad de Tui, y la apuesta por un libro de fiestas con una cuidada edición que cada año se centra en una temática y que “sirve de escaparate del mucho que tenemos que ofrecer”.



Este año está dedicado a espacios emblemáticos del municipio, a los primeros fotógrafos tudenses, y al médico y filósofo Francisco Sánchez. La concejala de Cultura, Sonsoles Vicente, indicó que en estas fiestas declaradas de Interés Turístico Gallego “aunamos la música como principal protagonista, la tradición, las artes escénicas, el teatro, la magia, la animación en la calle, el deporte, la gastronomía” en una programación que “es el reflejo de la riqueza y de la diversidad que a lo largo de todo un año ya tiene nuestro ayuntamiento”.



Repasaba a continuación la concejala de manera pormenorizada todo qué que podremos disfrutar a lo largo de los diez días de los festejos. Así Niña Daconte, Rafa Sánchez, y el rapeiro Arce encabezan el cartel musical de los festejos con los conciertos que ofrecerán en el Espacio Ferial. Mientras en la carpa ubicada en el Paseo da Corredoira actuarán los grupos locales Amnesia y ola de Calor el domingo 9, Old Bridge estará en concierto el viernes 14, La Patrulla el sábado 15 y Los Jinetes del Trópico el domingo 16. También en la parte musical de las fiestas se contará con Cé Orquestra Pantasma y las charangas Cantos Somos y Ao teu Ritmo.



La música tradicional estará presente en los festejos con el concierto del grupo gallego Treixadura ofrecerá en el Espacio Ferial el domingo 9 a las 20 horas. El sábado 8 las bandas de gaitas Arume de Malvas y Lembranzas da Terra de Guillarei protagonizarán un desfile desde el Teatro Municipal hasta la Corredoira. El domingo 9 los grupos tudenses participarán en el tradicional Festival Folclórico en el Teatro Municipal en el que decía Sonsoles Vicente, se mostrará la “diversidad y riqueza del folclore en el municipio”. Mientras el domingo 16 se celebrará el desfile exaltación del traje tradicional. Las bandas de música populares actuarán también en la carpa de la Corredoira.



Así la Banda de Música Popular Tui ofrecerá su primer concierto el domingo 9, y volverá a actuar el domingo 16. La Municipal de Silleda estará en concierto el domingo 9, la Cultural de Salceda actuará el domingo 16, y la Popular de Rubiós y la Banda de Música de la Escuela Naval Militar de Marín ofrecerán sus conciertos el Lunes de San Telmo. La orquesta Panorama será la encargada de cerrar las fiestas en el Espacio Ferial el lunes 17, pero también actuarán en las verbenas a Orquesta Olympus, el grupo América, la Orquesta Los Satélites y Los Players. El público familiar podrá disfrutar de las actuaciones de Paco Nogales, Migajas, el Rey Midas, Brais de las Huertas, Patty Difhusa que actuarán por las tardes entre el martes 9 y el sábado 15 a las 18 h en la carpa de la Congostra.



También participarán en las fiestas Confusión Animación con “Aves de Paraíso” y Fiesta Animación con “Circo” con sendos pasarrúas el viernes 14 y sábado 15. Por otra parte las corales Ponte de las Fiebres, del Centro Sociocomunitario y Sano Telmo actuará en las residencias Sano Telmo, Paz y Bien y en el Centro de Día de Amoralia. Coincidiendo con las Fiestas de San Telmo se celebrará la decimotercera edición de la Semana de Teatro Amador que tendrá lugar entre el martes 11 y el viernes 14 en el Teatro Municipal con la participación de los grupos tudenses Chirlomirlo de Reunión de Randufe, San Fins de Rebordáns, La Ínsula de Caldelas y Aloia de Pazos de Reis



El Concejal de Deportes, Rafael Estévez, presentaba las actividades deportivas previstas en las fiestas. Así avanzó que ya se superan las 800 personas inscritas en la Carrera Popular y Solidaria que se va a celebrar el sábado 15 organizada por el Club Atletismo Tui y el Ayuntamiento de Tui y en la que se recogerán alimentos para SOS Tomiño-Baixo Miño. La inscripción está abierta hasta el miércoles 12 en la web del club de atletismo. El domingo 16 se celebrará la Andadura de Sano Telmo que de la mano de AndaTui hará un recorrido de 8 kilómetros por el conjunto histórico partiendo a las 10 horas desde la Plaza de la Inmaculada de Tui. Es preciso inscripción previa en andatui.es o en el 607 785 601. Avanzó además Rafael Estévez que de nuevo la Feria Caballar se celebrará en doble jornada, el domingo 16 y el lunes 17, en el barrio de San Bartolomeu. Junto a la actividad compra-venta, habrá concurso de saltos, exhibición concurso de enganche y de andadura gallega, gincanas, poni club, paseos en carruaje y el espectáculo ecuestre de Santi Serra Camps. Agradecía el concejal a colaboración en este evento de la Asociación Cultural San Roque y San Bartolomeu, Hípica Marcos, Amigos Caballar de Ribadelouro, Equigalia, Protección Civil y Radio Municipal.



Tal y como explicó la concejala de Comercio y Mercado, Ana Núñez, en las fiestas no faltará la cita con la gastronomía con la Fiesta del Meixón que desde mañana y hasta el lunes 17 se celebra en el Asador Paulo, El Molino, El Nido Trasto , Emma Tapas&Brunch, Lana de Manu, El Nuevo Caballo Agujereado, y Parador de Tui. En estos restaurantes se podrá degustar una tapa de meixón por un precio de 79 euros previa reserva en el propio establecimiento. Y el sábado 8 y domingo 9 se celebrará el II Encuentro de Vinos de la raia con la participación de una docena de bodegas de las dos márgenes del Miño, puestos de pinchos y actividad paralelas en las que participarán la enóloga tudense Susana Esteban, el cocinero Estrella Michelín Rafa Centeno, el sumiller Adrián Guerra, y en el que se presentará el libro “A nación de los mil vinos”.



También durante los festejos se conmemorará el décimo aniversario del acuerdo de hermandad con el municipio alemán de Versmold con un acto institucional el lunes 17 y la entrega de un banco de la hermandad entre las dos ciudades. En el fin de semana de Sano Telmo no faltarán los actos religioso que culminarán con la tradicional y multitudinaria procesión del Santo lunes por la noche. Y para cerrar los festejos de este año desde los jardines de Troncoso habrá una tirada de fuegos piromusicais.