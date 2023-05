Hasta el 13 de junio puedes solicitar tu hoguera de San Juan en Nigrán

El Ayuntamiento de Nigrán abre el plazo hasta el 13 de junio #inclusive para solicitar autorización para hacer una hoguera en Sano Xoan. Las personas físicas o jurídicas deben dirigirse al Registro General del Ayuntamiento o Sede electrónica, donde harán constar en la solicitud el lugar elegido para hacerla (de su titularidad) así como nombre y datos de los responsables de la misma (los solicitantes serán responsables de los daños que habían podido ocasionar a terceros.).



El Ayuntamiento de Nigrán acaba de publicar un Bando donde hace constar todos los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de confeccionar la hoguera.



Este incluye las siguientes directrices:

- El material inflamable de la hoguera deberá estar amontonado con un día de antelación a su quema, para poder llevar a cabo su revisión.

-El volumen del material combustible de la hoguera no superará los 5 metros de diámetro ni los 3 metros de altura.

- La separación entre las hogueras y los edificios, árboles y demás objetos que puedan resultar dañados, será como mínimo de 12 metros. Se pondrá especial cuidado de no situarlas bajo tendidos eléctricos o telefónicos, así como que a las afueras no haya almacenados productos inflamables ni zonas forestales.

- Se prohíbe la quema de neumáticos, plásticos, aceites, etc., y en general cualquier otra sustancia que desprenda humos tóxicos; asimismo se cuidará de no echar a la lumbre recipientes que contengan líquidos inflamables o gases a presión (sprays) aunque estén vacíos.

- Al finalizar la hoguera y, antes de abandonar el lugar de esta, los/as responsables de la organización cuidarán que las cenizas queden totalmente apagadas.

- En todos los casos los/as solicitantes serán responsables de los daños que habían podido ocasionar a terceros.

- Además del indicado, deberá tenerse en cuenta que la posibilidad de realizar la hoguera, y las condiciones de la misma, dependerán también del que puedan señalar las normas generales de aplicación, incluidas las de carácter sanitario referidas al COVID- 19, asi como del que en aplicación de las mismas se consigne en la correspondiente resolución administrativa.