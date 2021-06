Fin de la polémica. Gondomar gestionará los comedores escolares el próximo curso 2021-2022

Se despejan todas las dudas. El Ayuntamiento de Gondomar gestionará cerca de medio millar de plazas del servicio de comedor escolar para el próximo curso 2021-22. El gobierno local, a través del departamento de Bienestar Social, asumirá un año más la gestión de este servicio que tiene entre sus prioridades facilitar la conciliación laboral de los padres trabajadores, así como atender a los pequeños de familias en una situación de vulnerabilidad.

El regidor gondomareño, Paco Ferreira recuerda que, “a pesar de solicitar en varias ocasiones a la Consellería de Política Social que asumiese este servicio, deberemos esperar un año más según el compromiso adquirido con Gondomar”, lamentó. Por esta razón asegura que “asumimos esta responsabilidad para atender las necesidades de nuestra vecindario este curso académico 2021-2022, confiando en que cumpla la Xunta su palabra de asumirlo el siguiente”.

El coste del menú diario – que incluye también el servicio de monitores - será de 4,14 euros por usuario y las ayudas estarán destinadas a los niños matriculados en un de los centros públicos de enseñanza del municipio de Gondomar (Pontevedra) en los niveles de Educación Infantil y Primaria.

Con el fin de facilitar la información a los progenitores y mejorar el sistema de atención se pondrá en marcha a aplicación 'Colechef', una app de obligatoria instalación “para la comunicación con la empresa que se encarga del servicio de comedor”. Se trata de una herramienta útil “para informar a los padres y madres en tiempo real y de forma personalizada para cada colegio respeto las prestaciones del servicio de comedor”,señala el regidor. “Queremos que los usuarios del comedor puedan tener un conocimiento directo de que servicio y menús se prestan a sus pequeños, así como poner a su alcance un medio para solucionar posibles dudas”, afirma Paco Ferreira.

El plazo para presentar lapara el comedor escolar se abrirá entre los días 21 de junio y 9 de julio, para el alumnado que acuda al comedor la semana completa o semanas alternas. Entre los día 20 y 28 de septiembre, se abrirá el segundo plazo dirigido a aquellos que acudan por lo menos dos días a la semana. En ambos casos, como en el de las familias en situación de vulnerabilidad, deberán presentar los anexos y la documentación correspondientes (que pueden descargarse en la web www.concellodegondomar.gal ) no Registro Municipal o a través de la sede electrónica. Más información no servicio de Bienestar Social no teléfono 986 360168 o no correo ssocial@concellodegondomar.com