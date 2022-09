Se encuentra más de 11.000 euros en la calle y su reacción es de lo más inesperada

Esta es una historia de las que merecen ser contadas. Ocurrió esta semana en la localidad pontevedresa de Cangas. Allí un trabajador del servicio de limpieza del Concello se encontró en plena calle más de 11.000 euros en efectivo pero lo más sorprendente fue su inesperada reacción.

Víctor Montes Prado trabaja en el servicio de limpieza del Concello de Cangas. Precisamente, este lunes al salir del consistorio Víctor se fue a recoger a su hijo par llevarlo a Vigo, fue en ese momento cuando en un banco de piedra se encontró un bolso, este estaba abierto y dentro tenía una cartera. Él no quiso ni removerlo, su integridad y honradez hicieron que no dudase un segundo en el siguiente paso que tenía que dar, entregar el dinero a la Policía.

Al llegar a la comisaría, la sorpresa de los agentes fue mayúscula. Dentro del bolso, en un estuche, había varios sobres con billetes de 50 euros, mil euros en cada paquete, 11.400 euros en efectivo en total.

Poco después, una septuagenaria, vecina de Vigo, aparecía en las dependencias municipales denunciando la desaparición de su dinero. Según aseguró a los agentes, se trataban de “los ahorros de toda una vida”. La historia de honradez de Víctor permitió a aquella mujer recuperar su dinero, un noble gesto por el que la familia de la mujer se ha puesto en contacto con Víctor para agradecerle su reacción tras encontrar el bolso.





La difícil situación de Víctor

La historia de Víctor llama más la atención una vez se conoce la situación laboral en la que se encuentra y es que a sus 57 años Víctor no tiene un trabajo estable. El contrato que le vincula al servicio de limpieza municipal tiene, únicamente, dos meses de duración y en estos momentos espera a que salgan las cláusulas de la oposición que va a sacar el Concello de Cangas para poder optar a un puesto fijo.

Víctor, que no estaba de servicio en el momento en el que se encontró el bolso, es consciente de que ese dinero habría podido arreglarle el próximo año de vida, o incluso más, sin embargo, Víctor no se habría quedado con el bolso ni aún sabiendo que contenía semejante cantidad de dinero ya que considera que el “dinero no trabajado es dinero no ganado". Un gran gesto de honradez, el de Víctor, que muestra la cara más buena del ser humano, esa que ayuda con pequeños gestos a hacer del mundo un lugar mejor.