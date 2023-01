Baixo Miño solicita medidas excepcionales para hacer frente a los daños del temporal

Alcaldesas y alcaldes de la Mancomunidad Intermunicipal delse reunieron de urgencia para valorar los cuantiosos daños sufridos en estos cuatro ayuntamientos: A Guarda, O Rosal, Tomiño y Tui, tras el temporal y las intensas lluvias acumuladas durante la jornada de Año Nuevo. Tras el elevado balance de daños producidos, la Mancomunidad del bajo Miño solicitará a todas las administraciones una partida presupuestaria especial dada la excepcionalidad de los daños en la comarca, donde cayeron casi 126 litros por metro cuadrado, un récord absoluto desde que se tienen registros históricos de la estación meteorológica de Areas, en Tui.Así, en el ayuntamiento delas lluvias dejaron derribes en el Monte Santa Trega y en la zona do Muiño, así como inundaciones y daños especialmente graves en la zona do Codesal, donde se precisará una reparación urgente por el peligro que puede suponer para el vecindario. En cuanto al Rosal, las zonas más afectadas fueron la pesquería del río Carballa y la Senda do Miño, aunque también se produjeron importantes estragos en numerosos muros y carreteras.Por su parte, la imprevisible cantidad de lluvia hizo que ense habían fundido muros y caminos, que se habían movido del sitio los muelles del Miño, causando un grave peligro para la navegación, y que parte de la fortaleza de San Lourenzo de Goián se había visto afectada.Mientras, ense vio afectado al paseo fluvial, así como algunos muros del ámbito del Camino de Santiago y parte de la zona histórica. Los cuatro regidores y regidoras solicitaron ya la visita del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y del Delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones, para que comprueben in situ el elevado número de estragos provocados en diferentes puntos de los cuatro municipios de la comarca.Las alcaldesas y alcaldes de A Guarda, O Rosal, Tomiño y Tui estudiarán además con el Delegado del Gobierno a posibilidad de solicitar la declaración de zona catastrófica dado los numerosos estragos acumulados. Por otro lado, la Mancomunidad pedirá información sobre la apertura de los embalses en el Miño ante la posibilidad de que habían podido haber agravado aún más los daños provocados por las fuertes lluvias.