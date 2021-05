Así reaccionan los mesones y las taperías del área de Vigo a la ampliación de sus horarios

La Xunta de Galicia permitirá desde mañana sábado que negocios de restauración sin licencia de restaurante, como son las taperías o los mesones, puedan abrir hasta la 1 de la mañana. Eso sí, deberán contar con un sistema de reserva previa y con medidores de CO2 en el interior como ya ocurre actualmente en los restaurantes.

Además, lo podrán hacer a partir de este mismo viernes según confirmó el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en declaraciones a varios periodistas. En su comparecencia, el regidor autonómico anunció que a pesar de que la medida se apruebe este mismo viernes la apertura hasta la 1 de la mañana de estos establecimientos ya será posible a partir de esta medianoche.

??? Permitidas as ceas ata as 01,00 nos establecementos de hostalería, independentemente de que teñan licenza ou non de restaurante



Qué opinan los dueños de taperías y mesones





Por lo general, los propietarios de este tipo de establecimentos con los que ha hablado COPE Vigo se muestran favorables a la medida, aunque el sentir general es que no afectará de manera significativa a su negocio, puesto que la mayoría de clientes reserva mesa antes de las 10 de la noche, por lo que no tendría mucho sentido prolongar la actividad del negocio más allá de medianoche. Además, los hosteleros de mesones y taperías observan que se ha producido un cierto cambio de hábito en lo que concierne al horario de su clientela. Las restricciones en los horarios de los últimos meses han obligado a adelantar, incluso un par de horas, el momento normalmente elegido para reservar mesa y para comer. Así, ya no es inhabitual tener reservas a las 8 de la tarde.

Sin embargo, y a pesar de una cierta satisfacción, mesones y taperías creen que lo mejor sería una ampliación total de aforo -actualmente está a un 50 por ciento en el interior y un 75 en el interior en los concellos de nivel bajo y de 30 en el interior y de 50 por ciento en las terrazas para concellos de nivel medio- lo que permitiría un aumento del número de comensales y de la recaudación.





Mos en nivel alto de restricciones





En situación diametralmente distinta está el concello de Mos que pasará este sábado a nivel alto de restricciones debido al brote de covid detectado en su Instituto de Educación Secundaria. En este nivel de riesgo la hostelería mosense sólo podrá abrir a un 50 por ciento y en el exterior.

Así, los hosteleros con los que contactó nuestra redacción se mostraban sumamente pesimistas y cansados de tantas idas y venidas. Esto solo les produce incertidumbres y puede llevar a la ruina a docenas de negocios de la localidad.

Por lo tanto, solo esperan que esta situación sea transitoria y que pronto vuelvan a un nivel de restricciones similar al de otros concellos del área sanitaria de Vigo.