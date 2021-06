Así te puedes anotar en la verbena piloto que se celebrará en Tomiño

La Xunta de Galicia ha elegido al concello de Tomiño como uno de los municipios gallegos que formen parte de las "verbenas piloto" que medirán la seguridad de estos eventos de cara a este verano. Otros lugares en los que se celebrarán pruebas piloto similares serán Arteixo, Noia, Marín, Tomiño, O Carballiño y Mondoñedo y el día escogido ha sido el sábado 19 de junio.





CÓMO PUEDO ASISTIR A ESTA VERBENA PILOTO EN TOMIÑO





Todas las personas, vecinos o no, interesadas en tomar parte de esta verbena piloto podrán apuntarse desde hoy en un apartado específico que ha reservado el concello de Tomiño en su página oficial. Para asistir, el único método válido será la inscripción online ya que el aforo máximo permitido será de 1.000 personas que se situarán en el campo de la fiesta del Alivio. La verbena tendrá una duración de dos horas, desde las 21:00 hasta las 23:00.

(Acceder a la web para inscribirte aquí presionando este enlace)

Durante el evento, en el que actuará Ocaband, el recinto permanecerá cerrado para evitar el acceso de personas que no estén inscritas. Además, desde el consistorio piden encarecidamente que no se acerquen hasta el lugar personas que no se hayan inscrito para evitar aglomeraciones y apuntalar la seguridad del evento.

Asimismo, el millar de participantes de este piloto podrán consumir bebida y comida sentados en un bar que se habilitará al efecto.