Así conmemoran en los concellos del sur de Pontevedra el 25N

Gondomar integra a las nuevas generaciones en la lucha contra la violencia machista Alumnado de cuarto de la ESO del IES #Terra Turonio protagonizaron esta martes una de las actividades organizadas por la Concejalía de Igualad dentro del programa elaborado con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, el próximo día 25 N. A través de una representación teatral se enfrentaron a preguntas que los y las situaban ante la violencia machista.

La actriz y autora, Mónica Sueiro, representó su pieza Des-Alento, una acción escénica que aborda los maltratos psicológicos, origen en muchas ocasiones de casos que finalizarán en el maltrato físico. La obra transista entre el ámbito metafórico y simbólico para finalizar compartiendo con las jóvenes y chicos una vivencia de violencia del pasado personal, vivida por la propia actriz.

La representación, financiada con fondos del Ministerio de Igualad a través del Pacto de Estado contra la violencia de género, busca implicar a las nuevas generaciones en la identificación de los distintos tipos de violencia que existen su redor, haciendo hincapié en el control psicológico que se ejerce, en más ocasión de las que piensan, sobre las mujeres. “Son nuestro futuro, y de ellos y de ellas depende que esta lucha que iniciamos llegue a la meta correcta: a la erradicación de la violencia contra las mujeres y la consecución de una igualdad real en nuestra sociedad”, apuntó el regidor Paco Ferreira, quien felicitó a la actriz por su acción escénica.



La representación de Des-Alento, que también se representará para el alumnado del otro IES del municipio, se suma la otras iniciativas que ya están en marcha, como la adhesión de los comercios a la campaña “En negro contra la violencia”, la edición de calendarios con “mujeres gallegas que abrieron camino en ámbitos vetados para las mujeres”, o la celebración del Consejo Municipal de la Mujer. El acto central, el próximo 25 de noviembre, se celebrará a las 12.00 horas en la Plaza Paradela, con una concentración, lectura de manifiesto y un minuto de silencio por las mujeres asesinadas este año la manos de sus parejas y exparellas.

Gondomar en negro: Como en anteriores ediciones se invitó al comercio local a sumarse a la campaña “En negro contra las violencias” y que visibiliza, con cartelería con mensajes que lucirán nos sus escaparates, su oposición a la violencia de género como muestra de que se trata de una lucha que debe ganarse conjuntamente secundada por toda la sociedad.

Acto central del 25N : Como en años anteriores se hace un llamamiento a la ciudadanía a sumarse a la concentración que se celebrará a las 12.00 horas del mediodía en la Plaza Paradela, ante el ayuntamiento, donde se leerá el manifiesto redactado para la ocasión, tras lo que se guardará un minuto de silencio en memoria de las mujeres víctimas de la violencia machista. El cierre correrá a cargo de una representación de danza, creada para la ocasión. Además esta jornada se instalará el punto de Igualdad en el que técnicas del Centro de Información de la Mujer (CIM) repartirán material específico de la campaña de sensibilización en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como la mejor herramienta para acabar con la violencia machista, así como los calendarios que cada año se diseñan - financiados con fondos de lana Secretaría General de Igualdad, dentro de él marco de él Paco de Estado contra lana violencia de género- reivindicando este año los nombres de aquellas pioneras gallegas que hicieron historia en distintos campos profesionales y sociales, abriendo camino a las generaciones siguientes.

Mos se suma a las conmemoraciones de la mano de la banda de música femenina Girl´s Gang En Mos, el Día Internacional contra la Violencia de Género se conmemora bajo el tírurlo ‘Hay amores que atrapan’ para simbolizar con la imagen de una telaraña con un corazón valeiro en medio. La presentación se realizó en el auditorio del Multiusos ante lo el alumnado del grupo de Igualdad del IES de Mos integrado por 120 alumnos/las y 6 profesores/las.

El acto de presentación de las actividades que se desarrollarán en al municipio tuvo como eje central a charla impartida por la mosense banda de música femenina, Girl´s Gang. Las Girl´s Gang son un grupo femenino y feminista que se hacen oír con fuerza de la mejor forma que saben, cantando. Estas chicas, que se mueven en el mundo de la música y de las influencers, contaron al alumnado su experiencia en este mundo, en el que los estereotipos de género ocultan un machismo que supone un grave problema entre las nuevas generaciones; derivando en ocasiones en un mensaje que incita a comportamientos violentos y de cosificación de la mujer.



Acompañando a las Girl’s Gang estuvieron la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, la concejal de Política Social e Igualdad mosense, Sara Cebreiro, y trabajadoras del departamento de Bienestar Social y el Centro de Información a la Mujer, CIM, de Mos. Más actividades de la programación Además de la presentación realizada esta mañana en el Multiusos el día 23 de noviembre a las 18:00 h en el Pazo de Mos se presentará el resultado de la evaluación del III Plan de Igualdad municipal, en el que participaron el personal técnico de los diferentes departamentos municipales y representantes de asociaciones/centros y otras entidades; y recopilación de información para completar la elaboración del IV Plan de Igualdad municipal. De los días 23 a 30 de noviembre se hará la presentación y entrega del libro “Gallegas en la ciencia” de Isabel Blanco para el alumnado de 6º de primaria en dos CEIPs de Mos. El 26 de noviembre se impartirán charlas sobre violencia de género a cargo de las profesionales del CIM, para el alumnado de 5º y 6º de tres CEIPs públicos de Mos.

El propio día 25 de noviembre se celebrará el acto institucional a las 12:00 h en la Plaza del Ayuntamiento con lectura de manifiesto y un minuto de silencio. Participarán representantes del movimiento asociativo cultural y social de Mos. Además se promueve entre los diferentes centros educativos del Ayuntamiento de Mos la actividad “El tendal de los sueños rotos”, consistente en la creación de un tendal con diferentes prendas de ropa que representan cada una de las mujeres asesinadas en este año.

También en la plaza del Ayuntamiento se realizará la instalación de un tendal, en el que distintas personas, hombres y #mujer pertenecientes a los colectivos sociales, deportivos y culturales, irán colgando prendas de ropa morada, por cada una de las mujeres asesinadas en España en 2021. Y por último ya por la tarde se ofrecerá “SOLA” mónologo a cargo de Rogelia de los Outerios a las 19:00 h en el Auditorio del Centro Dotacional en Torroso. Entrada libre hasta completar aforo. En este espectáculo nos encontramos con una mujer que, cerrada en la casa por su marido, encuentra en su noticia vecina una confidente a quién contarle su historia, una válvula de escape para liberarse de la pesada carga que siempre le acompaña. Así, descubrimos una cruel realidad que lleva escondida ya demasiado tiempo, en un contexto que mezcla miedo, desesperación, tristeza y claustrofobia.

Sin embargo, y a pesar de las circunstancias, el humor está siempre presente y las situaciones cómicas sirven de catalizador para esta mujer que, poco a poco, va conquistando a la audiencia. Un marido loco, un cuñado enfermo, los hijos ausentes, la soledad, el machismo, pero también la complicidad, la liberación sexual, la autoestima, el cine, la música y, sobre todo, la esperanza son las piezas que emplea Rogelia de las Colinas para construir un espectáculo que conduce al público entre el drama y la comedia.

Tui centra la conmemoración del 25 N en la prevención de la violencia sexual y la formación en igualdad La prevención de la violencia sexual, especialmente en la juventud, y la formación en igualdad centran este año 2021 los actos conmemorativos del 25N, el Día Internacional contra la Violencia de Género que organiza el Ayuntamiento de Tui. En el programa “Tui contra la violencia de género” se empleará la imagen diseñada por el GDR 14 para los ayuntamientos que conforman este grupo de desarrollo rural. La concejal de Igualdad, Ana Mª Núñez, explica que la formación en igualdad a los profesionales que trabajan en el ámbito directo de atención o comunicación a ciudadanía, tiene como objetivo “dotarlos de técnicas y herramientas que den respuestas concretas y correctas a un problema que no es personal sino social: la violencia de género”.

Así comenzó ya el desarrollo de un Programa de Formación Básica en Igualdad y Políticas Públicas Municipales en el que está participando tanto el personal municipal como los cargos políticos. Está siendo impartido por Laura Seara, abogada experta en igualdad y exsecretaria de Estado de Igualdad, y cuenta con la financiación de la Diputación de Pontevedra.

El próximo jueves, 25 de noviembre, se desarrollará el acto institucional. Será a las 18 horas en la plaza del Ayuntamiento con la lectura del manifiesto consensuado por toda la corporación municipal, y que se incorporará en el pleno ordinario de la corporación que comenzará a las 20 horas. Este acto, abierto la ciudadanía, había contado con la participación musical de las hermanos Laura y Lucía Ramírez, alumnas de la escuela municipal de música, acompañadas al piano por el profesor Jacobo González. Se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género.



Además la casa del ayuntamiento se iluminará de morado del 24 a 29 de noviembre . En el programa previsto figuran también actividades para la concienciación social dirigidas a la toda la sociedad como es la I Marcha Ciclista Contra la Violencia de Género, que se va a celebrar el domingo 28 de noviembre, con un recorrido de 7 kilómetros. Es posible gracias a colaboración de la concejalía de Deportes, el Club Locos por lanas Bicis, Policía Local, Protección Civil, y la Cruz Roja Portuguesa. Será indicaba la concejal de Igualdad “un ejercicio de sororidad con las mujeres especialmente con las víctimas de la violencia de género en la que puede participar toda la familia y que sirve para sensibilizar y visibilizar un problema que es social; la violencia de género”. La inscripción está abierta hasta alas 23.30 horas del martes 23 en www.tui.gal. El martes, 30 de noviembre, están programadas dos actividades.

A las 17.30 horas en la Biblioteca Municipal tendrá lugar el cuentacuentos “Peúgo, el calcetín melenudo” a cargo de autora de este álbum ilustrado que aborda de manera sutil a violencia de género a través del personaje del calcetín y de su confidente a lavadora Ramona. Posteriormente, a las 18.30 horas, en la Sala de Exposiciones Municipal, en el edificio Francisco Sánchez – Área Panorámico, se presentará la Guía de información y recursos para las mujeres. Esta guía ofrecerá información de todas a las arenas sobre recursos, programas, derechos, medidas de conciliación, directorio de contactos, etc. Explica la concejal que “que podrá hacer uso de la misma toda la población, pero va especialmente destinada a informar a las mujeres de Tui, y servirá como material de apoyo a las personas profesionales pero sobre todo como instrumento de información y sensibilización a quién haga uso de ella”.

Por otra parte con el objetivo de prevenir la violencia sexual, especialmente en la juventud, el jueves 2 y el viernes 3 de diciembre se celebrará un Taller Formativo en Prevención de las Violencias Sexuales a cargo de Zúa Méndez y Teresa Lozano, creadoras de Towanda Rebels. Va dirigido al alumnado de 4º de la ESO, ciclos formativos y bachillerato de los IES Indalecio Pérez Tizón y San Paio. También, en esta misma línea, desde el pasado miércoles día 10 de noviembre y hasta el martes 23 puede visitarse en la sala anexa a la Sala Municipal de exposiciones en el Área Panorámico la muestra “A La violencia de género… le dice NO!”. Una iniciativa de la Secretaría General de Igualdad que tiene por objetivo concienciar a la juventud sobre los “estereotipos tan nocivos” que empanan las relaciones de pareja, señala la concejal.

Las conmemoraciones del 25N finalizarán el sábado 18 de diciembre, de 10 a 14 horas, en el Aula de la UNED/UNED en el Antiguo Convento de San Domingos, se desarrollará la jornada técnica sobre “Comunicación e igualdad: reflexiones y propuestas”. Tratara de una jornada dirigida a medios de comunicación que pretende analizar con responsables de medios locales, provinciales, autonómicos y nacionales a comunicación de la violencia de género así como la igualdad en la comunicación. Esta jornada cuenta con la financiación de la Diputación de Pontevedra. La inscripción para participar abrirá próximamente.



Pazos de Borbén implica a sus estudiantes en las celebraciones del 25N

El Concello de Pazos de Borbén inició ya su programa de actividades para conmemorar el Día Mundial contra la violencia de Género. La programación incluye cuentacuentos, talleres, una exposición y la presentación de un libro infantil. Las actividades comenzaron con el engalanamiento de la Casa del Concello con el material de la campaña de este año, entre el que destaca una gran pancarta que cubrirá el balcón principal del edificio con el lema de este año. El miércoles 24 se inaugurará la exposición “A Violencia de xénero...Dille NON”, cedida por la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia. Una muestra concebida como una guía para que la juventud pueda reconocer, identificar y rechazar conductas sexistas y nocivas para sus relaciones afectivas. La exposición podrá visitarse hasta el 12 de diciembre.





Ese mismo a partir delas 11:30h, se clausurarán los talleres de prevención de violencia de género “Os amores non matan, quen ben te quere non te fará sufrir“ y “Herdeiras do Saber”, en los que participaron 84 alumnos de 1º a 4º de la ESO del CPI Curros Enríquez. El acto de clausura finalizará con el visionado de varios videos realizados durante la actividad. Por último, el 25 de noviembre la escritora y profesora de educación primaria, Jessica Rodríguez, llevará a cabo un cuentacuentos y un taller artístico para los alumnos de 2º a 4º de primaria en los que se fomentan los valores de igualdad y respeto a través de varios personajes de cuento. Al finalizar, la escritora presentará oficialmente su último libro, “Peúgo, un calcetín melenudo”.









La edil de Servicios Sociales, Eloisa Nogueira, destacó la variedad de actividades de la programación de este año y su enfoque claro hacia el público juvenil. “Las campañas de concienciación siempre son mucho más efectivas entre la población joven”, explicó la edil, que aclaró que “además de ser muy receptivos, los jóvenes se implican con lo que aprenden y lo llevan del aula a sus casas, multiplicando el efecto de las campañas”.





O Rosal se pinta de morado para conmemorar el 25N

O Rosal se pinta de morado para continuar revolucionado mentes y conmemorar el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El Ayuntamiento colocó durante la mañana seis bancos pintados de morado colocados en la plaza del Calvario en el mes de junio, en la Escuela Unitaria de Pancenteo-Marzán, Espacio de Barbuntín, CPI Suárez Marquier, Estrada del Punto Limpio, plaza de Fornelos y en la calle Xulio Sesto para recordar y visibilizar la lacra que supone la violencia machista dentro de nuestra sociedad.









La alcaldesa, Ánxela Fernández, explica que “este es el primer paso de una semana que está llena de actos para concienciar y sensibilizar al vecindario de la problemática de la violencia machista”. La regidora destaca que hoy también se inauguró el punto morado del municipio en la Biblioteca Municipal. “Se trata de un espacio de lectura y consulta en el que se podrá topar material de carácter feminista dirigido tanto a público adulto como a niños y niñas”, incide. El Ayuntamiento también quiere agradecer “nuestra vecina eli por su donación de libros para crear este punto violeta”, y anima a toda el vecindario a asistir la Biblioteca Municipal para “aprender, visibilizar y desparramar la importancia de la igualdad para vivir en una sociedad para todos y para todas”.





Los actos del 25N continúan el miércoles 24 cuando el alumnado de educación primaria del CRA María Zambrano y del CPI Manuel Suárez Marquier comience con la preparación de la exposición Gafas cons perspectiva de género, una muestra que ahondará “como se ve la vida con perspectiva de género, ofreciendo una mirada crítica para descubrir las desigualdades entre hombres y mujeres que sigue habiendo hoy en día”, destaca la concejal de Igualdad, Sara Vicente. Mientras que el propio 25 de noviembre el Ayuntamiento organiza una concentración vecinal que tendrá lugar a las 20.00 horas en la plaza del Calvario, en la que todos los grupos de la Corporación municipal leerán un manifiesto antes de la celebración del pleno.





En Porriño, bajo el lema 'El Amor no es violencia'

Desde la Concejalía de Igualdad de O Porriño, dentro de la campaña por el 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, se están desarrollando varias actividades bajo lo lema “El Amor no es Violencia”, el mismo Día Internacionala partir de las 19:00 horas, desde la plaza del Ayuntamiento, se realizará un recorrido por cuatro caminos violentos, donde se podrán seguir las huellas y las frases que la muchas mujeres le acompañan en su día a día.



Son frases machistas, expresiones propias de relaciones tóxicas y violentas. Las frases, huellas y el lema irán pintados en el suelo en color lila. Hasta llegar a un panel que nos muestra un amor sana y una relación de igual la igual entre personas, donde se puede ver que “El Amor no es Violencia”.

Los murales irán ubicados en lugares oscuros, aunque de mucho tránsito: callejones, accesos a aparcamientos…Las cuatro artistas invitadas son: Eva Casais, Gemma Marqués, Tamara Baz y Lorena Arévalo. Se asignará la cada artista o colectivo una temática diferente: Recorrido 1. “amor adolescente”, Eva Casais

Recorrido 2. “amor adulto con hijos”, Gemma Marqués

Recorrido 3. “amor a una misma”, Tamara Baz

Recorrido 4. “amor entre personas del mismo género”, Lorena Arévalo