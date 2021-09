Arranca el Festival de Cine Internacional Play - Doc en Tui

Comienza el Festival Internacional de Cine Play-Doc que llega a su 17ª edición por todo lo alto y con la ciudad de Nueva York como telón de fondo. Tres filmes de la retrospectiva dedicada a Manfred Kirchheimer y la música de la banda de Brooklyn Blurry The Explorer serán el aperitivo de un certamen que programará, hasta el próximo domingo 26, estrenos mundiales, joyas cinematográficas o visitas de cineastas como Bette Gordon o Walter Saxer, entre otros.



El acto de inauguración tendrá lugar a las 20.30 horas en el Teatro Municipal de Tui. Durante el evento, que se podrá seguir en streaming a través de la web de la Diputación de Pontevedra, Play-Doc proyectará Colossus on the River (1965), el primer filme de Manfred Kirchheimer, que a su vez abrirá la primera retrospectiva internacional, fuera de EEUU, dedicada al realizador. El acto comenzará con la poesía sonora y experimentación de Blurry The Explorer, la nueva banda liderada por el baterista Jeremy Gustin (Albert Hammond Jr), acompañada por los visuales de Sr. Pause (el gallego Roi Fernández). Una segunda sesión de proyecciones, en el marco de la retrospectiva Kirchheimer, cerrará la jornada inaugural. El público podrá disfrutar, a partir de las 22.30 horas en el Teatro Municipal, de One More time y Up the Lazy River, dos piezas audiovisuales realizadas este 2021 por el cineasta de origen alemán y que Play-Doc estrena esta noche a nivel mundial.





En la jornada de mañana, jueves 23 de septiembre, comenzará la competición. Tres filmes de la sección de largometrajes y cuatro películas de la sección Galicia se podrán ver a lo largo del jueves en las pantallas de la localidad tudense. Entre ellas destaca el estreno en España de Disturbed Earth, una coproducción entre Macedonia, España y Bosnia-Herzegovina dirigida por Kumjana Novakoa y Guillermo Carreras; y Dal pianeta degli umani, del realizador italiano Giovanni Cioni, que se ha proyectado, recientemente, en el festival de Locarno. No táxi do Jack, el último trabajo de la cineasta portuguesa Susana Nobre, completa el programa de exhibición de la sección de largometrajes de la jornada de mañana.



En el caso de la sección de Galicia, este año más combativa que nunca, Play-Doc programa para este jueves las últimas creaciones de un selecto grupo de creadoras emergentes y cineastas consagrados: Negro púrpura, de Sabela Iglesias y Adriana P. Villanueva; El viaje, 1988,de Claudia Pineda; Persoa, pobo, paisaxe,de Daniel Pérez Silva; yMemorias de ultramar, de Alberto Berzosa y Carmen Bellas.

Finalmente, la programación de esta segunda jornada de Play-Doc se completa con nuevas proyecciones de la retrospectiva dedicada a Manfred Kirchheimer, entre las que destaca la proyección, por primera vez en 48 años, de la inédita Short Circuit.