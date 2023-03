AER propone que el “pump-track” previsto para Redondela se instale en el entorno de la Marisma

La Agrupación de Electores de Redondela, AER, propone que la pista de pump-track (pista pavimentada, con resaltos, para la práctica de bmx, semejante a un skate park), anunciada en octubre del 2022 por el gobierno, se instale en el entorno del Pabellón de la Marisma.



Entienden que esta es la ubicación idónea, frente a propuesta inicial de instalarlo en Cesantes, porque ya cuenta con más infraestructuras deportivas, como la pista de baloncesto, una pista de “skate” y un parque de calistenia. Aseguran que “además de ser uno una ubicación más céntrica, que favorece la afluencia, la existencia de otras infraestructuras similares favorece tanto su uso como su mantenimiento”. AER pide también al gobierno que agilice el proyecto descubierto cuando, en octubre de 2022, llevó al pleno el cambio de uso de la parcela de San Pedro, en Cesantes, punto que quedó sobre la mesa tras solicitarlo todos los grupos de la oposición al comprobar la desinformación del vecindario.



Según explican desde la Agrupación de Electores: Se votó en contra porque el gobierno tenía este proyecto oculto y no se compartió previamente ni con los grupos políticos ni con el vecindario, no por el cambio de uso de la parcela, que parece razonable (de hecho, el uso actual es deportivo y de ocio más que escolar)”. El que pidieron los grupos de la oposición fue que se había convocado al grupo de portavoces a estudiarlo para poder ser aprobado en el siguiente pleno después de un proceso de debate y negociación. El punto quedó arriba de mesa, pero la junta de portavoces, cuatro meses después, aun no fue convocada. La Agrupación de Electores de Redondela urge al gobierno a actuar, ya que ese pump-track en el campo de Cesantes está en la nevera.



Además, “hay añadir que, aparte del rechace en el pleno, Rivas tuvo la contestación la ese proyecto por parte del vecindario de Cesantes”. En todo caso, “sea cuál sea el motivo, Rivas debería explicar por que en octubre tenía presa por cambiar el uso de una parcela para construir esa infraestructura y, cuatro meses después, no hizo nada para avanzar en ese proyecto”, concluyen desde AER