El PP apunta a una subida anual del recibo del agua durante 25 años debido a la ampliación de la EDAR

El Grupo Municipal del PP lamenta la nefasta negociación realizada por el bipartito para la ampliación de la EDAR de A Moscadeira , en caso de aprobarse, va a suponer un grave perjuicio económico para el consistorio y para todos los pontareanos que verán incrementado su recibo del agua durante los próximos 25 años que dura la concesión y explotación de la infraestructura.

Los populares explicaron que de los 11,7 millones, que son necesarios para acometer la obra, sin tener en cuenta el IVA, el 50% provienen de los Fondos Europeos, 20% de la Xunta de Galicia y el Concello asumirá un 30% de la obra, eso con respecto a la ejecución de la obra, pero a mayores el Concello asume el 21% del IVA de toda la inversión y todos los gastos financieros que deriven de la misma. “ACUAES adelanta ese dinero a cambio de que le sea devuelto en 25 años, con intereses, mediante la actualización de las tarifas que se cobra a los usuarios. A mayores el Concello también asume pagar íntegramente cualquier modificado de la obra que suponga más dinero, asume parte de los gastos generales de la empresa ACUAES y los gastos de mantenimiento y explotación que deriven de la depuradora durante 25 años, así como las reparaciones necesarias para llegado el fin del convenio devolver a ACUAES las instalaciones en las mismas condiciones que fue entregada, de no ser así, la empresa estatal ejecutaría reformas que deberá abonar el Concello.

A mayores de este convenio para la ampliación de la Depuradora en A Moscadeira, el Concello debe acometer las obras de toda la red de saneamiento que falta en nuestro municipio y conectarlas con la depuradora, “que visto lo visto no sabemos de dónde van a sacar el dinero. Es un acuerdo nefasto para Ponteareas”, sentenció Villar.

Los populares, que no ponen en duda la necesariedad de la obra y la prioridad de la misma, consideran que el bipartito, BNG y PSOE, pueden ejercer presión en las administraciones que ahora mismo gobiernan, como Estado y Diputación para mejorar estas condiciones y que no recaiga toda la responsabilidad en el Concello y en los vecinos de Ponteareas. “Preguntamos tanto al Gobierno Bipartito como a ACIP, que en la comisión informativa votó a favor, las siguientes preguntas: ¿Es este un buen acuerdo para nuestro municipio? ¿Es un buen acuerdo para nuestros vecinos? ¿Han solicitado inversión al Gobierno de Sánchez y a la Diputación? ¿Por qué no invierten nada estas administraciones como si han hecho en otros concellos con infraestructuras de este tipo? ¿Estamos dispuestos a hacer la depuradora a cualquier precio? Desde nuestro partido ya les anticipamos que NO, por ello si no se modifica este convenio nuestro grupo se abstendrá en la votación del pleno", señalan.

Los populares también informaron de que el convenio establece que las obras finalizarían, en el mejor de los casos en 2024, por lo que sería a partir de ese año que se empezaría a pagar el préstamo. “Esto quiere decir que van a hipotecar a las próximas corporaciones, que durante 25 años tendrán que cumplir con este compromiso adquirido de pago y se subida de las tarifas a los usuarios", apuntan. “Hemos presentado al Gobierno Bipartito una propuesta de mejora del convenio para que se revise y se haga una nueva negociación que no suponga la ruina del Concello y el encarecimiento desmesurado del recibo del agua, saneamiento y depuración”, añadieron finalmente.