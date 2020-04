El arzobispo de Santiago recuerda en el Domingo de Ramos a enfermos de coronavirus y sanitarios

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, presidió este domingo la Eucaristía del Domingo de Ramos que transmitió la Televisión de Galicia (TVG) desde la Iglesia de San Fructuoso, en Compostela. “Un agarimo moi particular para todos os enfermos, especialmente os contaxiados de coronavirus, para o persoal sanitario e a xente doutros servizos. Rezo polos que viven sos, nas residencias e polos maiores. Para cantos acudiades ás vosas igrexas a celebrar a fe, desexo que axiña poidades facelo de novo”, dijo monseñor Barrio al inicio de la celebración. Al término de la celebración eucarística, el arzobispo explicó que “con esta bendición, que inclúe a todas as vosas familias, quedan tamén bendicidos os Ramos e Palmas dos que hoxe non puidestes acudir a un templo parroquial. Agradezo aos nenos que participan cos seus debuxos e recortables nas xanelas e balcóns das súas casas. Que se convertan nun signo de esperanza e de fidelidade agarimosa a Xesús, o Noso Salvador”.

El arzobispo al inicio de esta particular Semana Santa, con el confinamiento impuesto desde el Gobierno a causa de la pandemia por el COVID 19, había pedido a los diocesanos y a todos los fieles de Galicia “que recedes tamén por dúas intencións: en primeiro lugar, polos voluntarios de Cáritas. Esta institución católica fai moito ben durante todo ou ano. Agora que a sociedade tivo que parar, moitos destes colaboradores seguen axudando aos máis desfavorecidos, arriscando a súa propia saúde. Apoiádeos tamén desde a casa: neste intre e cando poidamos saír de novo á rúa, pois daquela serán aínda máis necesarios. En segundo lugar, pido polos defuntos destes días. Marchan deste mundo e sepáranse dous seus cunha frialdade atípica. Que o Señor conceda a benaventuranza eterna aos finados e un grande consolo, de corazón, ás súas familias”, añadió el arzobispo.

Además, en su homilía, tras recordar el relato evangélico de la Pasión de Cristo, comentó que “tamén hoxe é larga a lista dos que sofren. A paixón de Cristo, 'o gran paciente da dor humana', axúdanos a recoñecer á humanidade probada no medio de tantas agresións á dignidade humana. O Fillo de Deus segue sufrindo: cando acusamos inxustamente os que denuncian a nosa pasividade e conformismo; cando non defendemos a causa da xustiza por medo ás consecuencias que poida traernos; cando nos inhibimos ante a defensa da verdade; cando atopamos os descartados da nosa sociedade e miramos para outro lado; cando nos confiamos á nosa autosuficiencia”.