Zona Monumental no cobrará el recibo de marzo a sus asociados

Debido a la situación de crisis sanitaria por el covid-19, el Centro Comercial Urbano Zona Monumental ha decidido eximiar a los asociados de la cuota del mes de marzo, ya que la entidad puede hacer ese esfuerzo en su presupuesto sin condicionar su viabilidad económica y así contribuir a paliar las pérdidas del comercio local de Pontevedra.

"No se va a cobrar marzo y hablaremos más adelante pero me imagino que abril tampoco se cobrará. Visto lo visto, como está esto, es absurdo cobrar una cuota a un establecimiento que está cerrado. Yo, como gerente, estoy trabajando, intentando ayudarles y mandándoles la información que puedo pero evidentemente no se les va a cobrar una cuota porque el momento que es el que es", ha explicado en COPE la gerente del CCU Zona Monumental, Mónica Tomé.

Además, la entidad ha recordado que tiene suspendidos sus servicios de atención presencial en la sede de pero las consultas podrán ser atendidas igualmente en el teléfono 685896569 o bien en el email info@ccuzonamonumental.es.

Aunque la asociación es consciente de que los propietario de locales comerciales no tienen ninguna obligación, han querido apelar a su solidaridad solicitando rebajas a los comerciantes que tengan alquilados y que tengan que permanecer cerrados al públicos mientras siga vigente el estado de alarma.

Como hacen muchos vecinos cada tarde con aplausos desde la ventana, el Centro Comercial Urbano Zona Monumental ha querido agradecer públicamente la labor del personal sanitario, cuerpos de seguridad como Policía Nacional, Autonómica, Local, Ejercito, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, al gobierno local de Pontevedra, farmacias, supermercados, fruterías, etc.