La Xunta subvencionará la contratación de personal como los 'acomodadores' de la playa de Silgar

La Xunta de Galicia se compromete a subvencionar el coste extra de material o personal que tengan los Concellos durante este verano para prevenir contagios de coronavirus en las playas.

El vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda, después de presentar el plan en la playa de O Carreirón, en A Illa de Arousa, junto al alcalde socialista Carlos Iglesias, atendió la llamada de COPE Pontevedra para concretar que se incluirán medidas como las propuestas por Sanxenxo de controlar el aforo de los arenales urbanos con 'acomodadores', usar drones para ver en tiempo real el nivel de saturación de una playa o colocar estacas para dividir en cuadrículas la arena para mantener el distanciamento social.

En lo referente al personal, el pontevedrés ha puntualizado que "os socorristas teñen unhas labores moi concretas, que teñen que seguir facendo (van seguir sendo imprescindibles), pero loxicamente terán que seguir concentrados nesa función tan importante que é estar permanentemente atentos a que se cumpran as condicións de seguridade e, se hai calquera incidente, actuar rapidamente. Polo tanto, non lle podemos pedir que, a maiores, se ocupen de vixiar que se respecten as distancias, cuestións de aforos ou tarefas de limpeza. Iso teno que facer outro persoal".

A pesar de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se desvinculó de la posibilidad de colaborar con los ayuntamientos al señalar que la gestión de las playas es competencia municipal -aunque todo se tenga que hacer con la autorización del Departamento de Costas del Estado-, el vicepresidente Rueda destacó que "na situación derivada da actual crise do coronavirus que esixe a posta en marcha de medidas extraordinarias, a cooperación institucional é aínda máis relevante".