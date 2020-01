La Xunta deniega la solicitud de un GES en O Grove porque las emergencias "están atendidas desde Sanxenxo"

La Xunta de Galicia recuerda que las competencias en materia de emergencias son de los propios concellos y en segundo término de las diputaciones provinciales, en base a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Pese a la normativa, el gobierno autonómico participa en la coofinanciación de los parques comarcales y de los Grupos de Emerxencia Supramunicipal (GES) de Galicia para que "todos os galegos teñan un servizo profesional de emerxencias nun tempo razoable de intervención".

El director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, ha explicado que para establecer la ubicación de los GES se ha creado una comisión de seguimiento de la que forman parte la Xunta, las diputaciones y la Federación Galega de Municipios e Provincias. Las tres instituciones han firmado un convenio que basa los emplazamientos teniendo en cuenta "as isocronas, a ubicación, as vías de comunicación e os posibles riscos", entre otros criterios objetivos.

Villanueva informa de que, una vez que Valga ha renunciado al GES, la propuesta acordada por Xunta, FEGAMP y Diputación ha sido el concello de Caldas de Reis. "Unha decisión votada por unanimidade en comisión, polo que non hai lugar á arbitrariedade" a la que se ha referido este viernes la presidenta de la Deputación de Pontevedra, Carmela Silva.

La propuesta de la socialista es que el GES de Sanxenxo sea compartido con O Grove como "se fai en A Estrada y en Lalín". El director xeral de Emerxencias le ha respondido que "ou ben non o sabe ou ben no lle contaron que eses GES dan cobertura a oito municipios". O Grove no tendrá GES porque "está atendido" por el servicio de emerxencias de Sanxenxo.

El grupo de A Estrada cubre, además del municipio estradense, a Forcarei, Cerdedo, Campo Lameiro, Cuntis, Moraña, Teo y Vedra. Mientras que el de Lalín hace lo propio con Vila de Cruces, Agolada, Rodeiro y Dozón.