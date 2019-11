La Xunta abrirá en 2020 la Casa da Quintán de Ponte Caldelas como centro de menores tutelados

La Fundación Sálvora cedió a la Xunta de Galicia la Casa da Quintán para darle un uso social al edificio indiano de Ponte Caldelas. Aunque hace diez años que se finalizó su rehabilitación después de haber invertido medio millón de euros, no será hasta 2020 cuando la Consellería de Política Social abra las instalaciones como centro de menores tutelados.

Los planes de la Xunta, según ha apuntado en COPE + Pontevedra la directora xeral de Familia, Amparo González, pasan por comenzar a usarlo antes del próximo verano y exclusivamente como hogar de niños y niñas que están bajo la tutela de la administración autonómica dado que sus familias no pueden hacerse cargo de ellos temporal o permanentemente.

¿NIÑOS Y MAYORES JUNTOS?

De forma tajante, la responsable de la Consellería de Política Social ha descartado crear un centro mixto en la Casa da Quintán, como ha propuesto el gobierno local de Ponte Caldelas, ya que para los menores ese será su hogar. "Somos coñecedores desa idea que parte do Concello pero as características técnicas non fan posible a convivencia dun centro de atención a persoas maiores cun centro de atención aos nosos nenos e ás nosas nenas. Serían precisos espazos máis amplos e outra configuración que dese resposta ás necesidades de accesibilidade das persoas dependentes. E creo que é necesario sinalar que ningún centro interxerenacional combina atención de menores tutelados pola Xunta con atención a maiores. Polo tanto, tecnicamente neste momento non é viable", ha explicado Amparo González aludiendo a centros intergeneracionales donde se presta servicio de centro de día para mayores y de escuela infantil para niños, servicio distinto al de casa de menores tutelados.

En todo caso, la acogida familiar es la primera opción de la Xunta de Galicia para menores que no pueden estar con sus familias o no es conveniente que lo hagan.