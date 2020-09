"Se a xente tivese as fincas limpas, eu non digo que non ardese pero, cun simple batelume, se apaga"

Este lunes media docena de casas de la parroquia de Cequeril, en Cuntis, se vieron rodeadas por un incendio con llamas que superaban los cinco metros de altura.

En declaraciones a COPE Pontevedra, el jefe de Protección Civil, Miguel Ángel Couto, ha descrito la dificultad para trabajar en la zona de ponte do Ramo. "Cando chegamos á zona, facía moito moito vento. Quixemos paralo nunha pista que había na parte de arriba pero viña moi forte e non houbo maneira. Entón, xa se empezaron a pedir máis medios porque, ao pasar esa pista, xa nos ía directo ás casas. Grazas a Deus, conseguímolo parar xusto detrás dunha casa, contra os muros. Aí ralentizouse. Porque non había maneira de meter ningún medio aí para poder frealo", ha detallado el jefe de la agrupación de voluntarios.

18:15 Nos llega��de incendio forestal en Cuntis #Pontevedra afectando a zonas de interfaz urbano-forestal.

Trabajando en zona medios @Xunta pero el fuerte viento dificulta mucho las labores de extinción.

Mucho ánimo a todos ellos y #OACEL#IUF#WUIpic.twitter.com/RuJlfIx8hj — ATBRIF (@AT_Brif) September 7, 2020

Finalmente, ya que el humo impedía el trabajo de los hidroaviones o los helicópteros, se frenó el fuego con un tractor municipal que sí pudo entrar en la zona y descargar agua sobre las llamas.

FRANJA DE PROTECCIÓN DE LAS VIVIENDAS

Miguel Ángel Couto lamentó que no todas las fincas próximas a las casas estaban desbrozadas, tal y como obliga la Xunta de Galicia. "Se a xente tivese as fincas limpas, eu non digo que non puidese arder, que sí pero, cun simple batelume, se apaga. Porque se ti tes unha finca desbrozada, é fento verde, leva un mantiño por abaixo que mesmo cos pés o apagas. Ese lume non ten forza para nada e con medios humanos apágalo", ha explicado el efectivo que ha colaborado en la extinción del fuego de este lunes, que se extendió de las 16.20 horas a la medianoche.