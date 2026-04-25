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Vuelve la fiesta intercultural a Monteporreiro: un viaje por el mundo a través del paladar

Los asistentes a esta actividad impulsada por la parroquia de O Bo Pastor podrán degustar platos típicos de Venezuela, Cuba, Brasil, Argentina o Marruecos, además de elaboraciones gallegas

Arepa venezolana rellena de pollo
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Fiesta intercultural en Monteporreiro

Redacción COPE Pontevedra

Pontevedra - Publicado el

1 min lectura3:24 min escucha

El barrio pontevedrés de Monteporreiro se prepara para vivir este sábado una jornada de intercambio y convivencia con la celebración de una fiesta intercultural en la parroquia de O Bo Pastor. Esta iniciativa, organizada por la Unión Pastoral (UPA) Pontevedra-Norte, busca recuperar una tradición que ya se realizó con éxito hace una década. Según explica Conchi Álvarez, de Cáritas, el objetivo principal es disfrutar de una tarde agradable compartiendo y valorando lo que cada vecino aporta a la comunidad.

El evento central será un encuentro gastronómico internacional donde los asistentes podrán degustar platos típicos de países como Venezuela, Cuba, Brasil, Argentina, Uruguay y Marruecos, además de las tradicionales elaboraciones gallegas. Cada participante llevará un plato de su lugar de origen acompañado de un pequeño cartel con los ingredientes y explicará el proceso de preparación, permitiendo a los vecinos conocer de cerca especialidades como las arepas venezolanas o el pan marroquí.

Además de la propuesta culinaria, la fiesta contará con actividades de animación para todas las edades a cargo del grupo Barafunda, que organizará juegos y dinámicas tanto para niños como para adultos. Conchi Álvarez destaca que el acceso es libre para cualquier persona que desee sumarse a esta celebración de la diversidad, que pretende dejar un "buen sabor de boca" entre los asistentes. La cita comenzará a las 17:00 horas en los locales parroquiales situados en la calle Bélxica, número 19, en Monteporreiro (Pontevedra).

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