Vilanova no tiene casos de COVID-19 pero obliga a llevar mascarilla a la Plaza de Abastos y al mercadillo

Éxito de convocatoria en el primer mercadillo ambulante de Vilanova de Arousa desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Pese a que el Gobierno central no haya tomado una decisión con respecto a las mascarillas, más allá de su uso obligatorio en los transportes públicos, el Concello de Vilanova ha enviado un bando en el que se informa del uso obligatorio para poder acceder a la Plaza de Abastos y a los puestos de la venta ambulante.

Tanto los compradores como los vendedores deberán utilizar mascarilla "cubrindo o nariz e a boca" para acceder al mercado municipal. El Ayuntamiento ha repartido mascarillas de barrera, lavables y reutilizables, por todos los domicilios de Vilanova para su utilización con fines preventivos.

Desde la Panadería-Pastelería de la Plaza, Luis Laceiras, ha destacado en Cope Pontevedra la respuesta de los vecinos con "moito ambiente pola rúa e moitos postos no mercadillo cumprindo as distancias pero todos equipados con mascarillas para protexerse". El trabajo como panadero no ha cambiado durante el confinamiento, siguen madrugando cada día para que a las familias de Vilanova no les falte el pan.

A día de hoy, en el Concello de Vilanova de Arousa no hay casos activos de coronavirus.