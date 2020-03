Vilanova elimina el pago de tasas municipales para el comercio local de forma temporal

El ayuntamiento de Vilanova de Arousa suprime las tasas municipales temporalmente. El alcalde Gonzalo Durán ha dejado claro que va a tomar las medidas "más potentes que pueda dentro de la ley" para ayudar al pequeño comercio local. Medidas anticipadas para una futura activación económica.

El regidor vilanovés ha enviado un mensaje de tranquilidad a este sector, transmitiendo que, una vez los comercios vuelvan a abrir sus puertas al público, no tengan que volver a echar el cierre por ser incapaces de hacer frente al pago de las tasas municipales. Siendo contundente, recalca que "no habrá ningún daño económico" en este sentido por parte del Ayuntamiento, que no quiere ser un problema añadido en esta situación de confinamiento y estado de alarma. Pues no quieren que este gremio sufra, y a su vez, también hace un llamamiento al Gobierno español para que se tomen las medidas oportunas, dirigidas al comercio.

No obstante, el período de duración de esta eliminación de tasas, es algo que por el momento no ha podido concretar el edil de Vilanova. Pero sí insiste en la importancia para todos, de que el pequeño comercio pueda recuperarse una vez esta situación haya pasado. De este modo, Gonzalo Durán deja patente el apoyo por parte de este Ayuntamiento a los comerciantes locales.

Por otro lado, el alcalde ha informado de que no ha sido necesaria la asistencia domiciliaria, aunque todo está preparado para el supuesto caso. Vilanova cuenta con empresa de catering contactada, bolsas de alimentos para servir a domicilio y todo lo necesario para la atención a los vecinos.

El Ayuntamiento seguirá con tareas de desinfección, fumigando las calles, el entorno de los supermercados y de los centros de salud.