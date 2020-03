La vida de un erasmus de la Diputación de Pontevedra en zona de riesgo por coronavirus

Un exalumno del IGAFA -Instituto Galego de Formación en Acuicultura- de A Illa de Arousa, Brais Negreira, trabaja actualmente en un criadero de pescado próximo a la localidad de Trieste, donde reside, gracias al proyecto Erasmus + de la Diputación de Pontevedra. Aunque no vive en zona roja, sí se encuentra en un ámbito de riesgo en el norte de Italia y en COPE Pontevedra ha enumerado las medidas extraordinarias que tiene que tomar para evitar contagios.

"Practicamente fago unha vida normal, dentro do que cabe. Onde si que cambiou un pouco máis foi no traballo. Como acostumamos a traballar en grupos, non podemos estar moi preto un dos outros e temos que traballar sempre con mascarilla. Ao comedor non podemos ir máis de tres á vez ou no vestiario non podemos cambiarnos máis de dous á vez", explica el gallego sobre los protocolos que debe seguir la plantilla.

"No traballo non podemos estar máis de tres persoas á vez no comedor", relata Brais desde Italia.

Según reconoce, Brais no tiene miedo a contagiarse aunque sí teme tener problemas para volver a España desde el aeropuerto más cercano a su ciudad, el aeropuerto de Venecia. De hecho, en la jornada de este martes se han suspendido los vuelos a España desde Italia hasta finales del mes de marzo. "Pode ser que sexa máis complicado, esa sería a única preocupación. O tema do virus é unha preocupación pero en menor medida".

En mayo se le termina el contrato y mientras, quien más sufre es su familia desde la distancia. "Xa me chamaron varias veces por este motivo pero sempre tento levalo todo á tranquilidade porque, ao final, a vida aquí é normal dentro do que cabe"