Un vecino de Poio es requerido por la Policía Local después de no haberse presentado a las PCR que debía hacer

Los sanitarios ven complicado su trabajo de control de la pandemia de covid-19 por pacientes que no cumplen la cuarentena impuestao que no acuden a las pruebas PCR que se les programan para poder confirmar o descartar un positivo por coronavirus. Uno de los últimos casos sufridos en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés fue el de un vecino de Poio. El Sergas tuvo que solicitar que la Policía Local le requiriese a este vecino que no volviese a faltar a las pruebas que le había solicitado su médico de cabecera al detectar síntomas compatibles con esta enfermedad infecciosa.

"No día de onte recibimos unha chamada do Sergas por un usuario, veciño de Poio, que non se personara a realizar a proba do PCR. Como non podía ser doutra maneira, colaborouse coa petición Sergas, localizouse ese usuario e fíxose un requerimento para que se personase e levara a cabo esa proba. Por suposto, a Policía está para colaborar coas autoridades sanitarias en todo aquelo que precisen e isto é unha oportunidade para facer un chamamento á responsabilidade individual que temos todos", relató la concejala de Seguridad del Concello de Poio, Marga Caldas, en declaraciones a COPE Pontevedra.

CASI 100 NUEVOS POSITIVOS EN UN FIN DE SEMANA

A día de hoy, la gerencia del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés confirma 343 casos activos por covid-19.

Desde el pasado viernes, en un fin de semana, se suman 96 nuevos positivos, 33 más en las últimas 24 horas.

La mayor parte de los pacientes se recuperan en su domicilio pero se incrementa también el número de personas que necesitan hospitalización. Según los datos oficiales de este lunes, hay nueve pacientes en planta en el Complejo Hospitalario de Pontevedra y un paciente en la UCI de Montecelo.