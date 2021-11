El valiente testimonio de Divina que hace visible el Concello de Marín: más de 50 años con un maltratador

"Teño máis de 75 anos, estiven vivindo cun maltratador máis de 50. Deime conta de que era maltratador moi tarde". Así comienza el relato de Divina, una vecina de Marín que protagoniza el vídeo institucional del Concello con motivo del día para la eliminación de la violencia de género.

En su testimonio, enumera las distintas formas del machismo que se llega a sufrir y que produce la persona que en teoría te quiere, aunque no sea así por su forma de actuar.

Prohibiciones

"'Non poñas esa saia tan curta que non me gusta' e non a pos. Outro día, 'non poñas ese colar que tampouco me gusta'", son situaciones que ha vivido Divina y que son las primeras formas en las que se coharta la libertad en la pareja.

Menosprecios

"Fanche crer que te queren. Como hai xente tan falsa na vida? Queren unha criada, unha persoa que estea a disposición deles no momento que queren", sentencia esta mujer al ver ahora claro que el amor no tiene nada que ver con el control.

Miedo

"Eu non me atrevía a denunciar porque tiña medo. Vante aniquilando, vaste sentindo unha cousa que non serve", reconoce Divina después de haber recibido amenazas de muerte y haber perdido su autoestima al estar con una persona que no te valora a pesar de que ella sabía que era una mujer muy trabajadora.

Convertida en objeto

Una de las concepciones tradicionales sobre las relaciones matrimoniales tiene que ver con las relaciones sexuales, en las que los hombres machistas no tienen en cuenta el deseo de la otra persona. Más allá del concepto legal de consentimiento, el movimiento feminista promueve que el debate se centre en el deseo, que debería ser la única razón por la que una pareja haga el amor. "E sexo, como non vai ter? 'E logo para que me casei? Es a miña muller, tes que facelo'. Si, eu fun violada... por ese desgraciado. É a cousa máis horrorosa. Por iso que cando oio que violan alguén... -no es capaz de terminar la frase-. Eu tiña que atrancar a porta por dentro e agora durmo con todas as portas da casa abertas". Las palabras de Divina muestran las agresiones que sufren víctimas de violencia de género y que pueden llegar a ser difíciles de compartir con otras personas.

Soledad

El aislamiento al que se ven sometidas las mujeres víctima de violencia de género complica compartir los problemas con familia, amistades o profesionales especialistas e impide conocer cómo intentar solucionar el problema. "Eu escribinlle unha carta aos meus fillos despedíndome deles e quería poñer fin á miña vida. Porque che fan crer que non vales".

La decisión correcta: encontrar la salida

A pesar de la fuerza que ha tenido que reunir Divina para tomar la decisión de acabar con la relación con el maltratador, esta mujer concluye que tarde o temprano esa relación termina: "É duro, é moi duro a estas alturas da vida mirarte soa. Oxalá que todas as mulleres que o estean pasando que dean a cara, que non sintan vergoña (porque non vale de nada) porque, ao fin e ao cabo, antes ou despois, iso rompe".

"Eu aconséllolle a todo o mundo que non espero 51 anos nin 5 días. Ao primeiro maltrato... Isto non pasa, isto vai a máis".

En todo caso, teniendo en cuenta lo complicado de dar este paso, los tiempos de cada persona deben ser respetados.

Tras las palabras de Divina, con su voz distorsianada para mantener la confidencialidad de su identidad, el Concello de Marín emite en el vídeo teléfonos de contacto con recursos a nivel local, autonómico y nacional a los que pueden recurrir las mujeres víctimas de violencia de género.